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Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной России вновь продлен
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной России вновь продлен
Росавиация с 24 февраля каждую неделю продлевает режим ограничения полетов в некоторые аэропорты России в связи с тем, что территории аэродромов признаны... 09.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-09T09:31+0300
2022-08-09T09:31+0300
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СУХУМ, 9 авг – Sputnik. Ограничение полетов в ряд аэропортов юга и центральной части России продлено до 17 августа, сообщает Росавиация.Мера затрагивает воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.Остальные российские аэропорты работают в штатном режиме.Авиакомпаниям рекомендовано максимально удобно перестроить перевозку пассажиров, задействовав аэропорты Сочи, Минеральных Вод, Волгограда, Ставрополя и Москвы.Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля, после того как Росавиация признала их территорию небезопасной.
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россия, росавиация, новости
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной России вновь продлен
09:31 09.08.2022 (обновлено: 09:32 09.08.2022)
Росавиация с 24 февраля каждую неделю продлевает режим ограничения полетов в некоторые аэропорты России в связи с тем, что территории аэродромов признаны небезопасными на фоне проведения СВО.
СУХУМ, 9 авг – Sputnik. Ограничение полетов в ряд аэропортов юга и центральной части России продлено до 17 августа, сообщает Росавиация.
Мера затрагивает воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Остальные российские аэропорты работают в штатном режиме.
Авиакомпаниям рекомендовано максимально удобно перестроить перевозку пассажиров, задействовав аэропорты Сочи, Минеральных Вод, Волгограда, Ставрополя и Москвы.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля, после того как Росавиация признала их территорию небезопасной.