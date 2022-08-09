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Российские пограничники пресекли попытку контрабанды сигарет на посту "Адлер"
Российские пограничники пресекли попытку контрабанды сигарет на посту "Адлер"
Почти четыре тысячи пачек контрабандных сигарет пытались ввезти в Россию из Абхазии. 09.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-09T11:58+0300
2022-08-09T11:58+0300
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СУХУМ, 9 авг – Sputnik. Российские пограничники пресекли контрабанду табачной продукции из Абхазии, сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.Попытку нелегального ввоза сигарет в Россию через пункт пропуска "Адлер" предпринял иностранный гражданин 1976 года рождения. Пограничники совместно с таможенниками обнаружили в его автомобиле 3720 пачек сигарет импортного производства. Сотрудники таможни изъяли выявленную табачную продукцию и транспортное средство для принятия процессуального решения.
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россия, новости, сигареты
Российские пограничники пресекли попытку контрабанды сигарет на посту "Адлер"
11:58 09.08.2022 (обновлено: 12:05 09.08.2022)
Почти четыре тысячи пачек контрабандных сигарет пытались ввезти в Россию из Абхазии.
СУХУМ, 9 авг – Sputnik. Российские пограничники пресекли контрабанду табачной продукции из Абхазии, сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.
Попытку нелегального ввоза сигарет в Россию через пункт пропуска "Адлер" предпринял иностранный гражданин 1976 года рождения. Пограничники совместно с таможенниками обнаружили в его автомобиле 3720 пачек сигарет импортного производства.
Сотрудники таможни изъяли выявленную табачную продукцию и транспортное средство для принятия процессуального решения.