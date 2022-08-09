https://sputnik-abkhazia.ru/20220809/rossiyskie-pogranichniki-presekli-popytku-kontrabandy-sigaret-na-postu-adler-1040825202.html

Российские пограничники пресекли попытку контрабанды сигарет на посту "Адлер"

Российские пограничники пресекли попытку контрабанды сигарет на посту "Адлер"

Почти четыре тысячи пачек контрабандных сигарет пытались ввезти в Россию из Абхазии. 09.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-09T11:58+0300

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СУХУМ, 9 авг – Sputnik. Российские пограничники пресекли контрабанду табачной продукции из Абхазии, сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.Попытку нелегального ввоза сигарет в Россию через пункт пропуска "Адлер" предпринял иностранный гражданин 1976 года рождения. Пограничники совместно с таможенниками обнаружили в его автомобиле 3720 пачек сигарет импортного производства. Сотрудники таможни изъяли выявленную табачную продукцию и транспортное средство для принятия процессуального решения.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, новости, сигареты