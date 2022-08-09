Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220809/rossiyskie-voyska-unichtozhili-zaglublennyy-komandnyy-punkt-ukrainskikh-vozdushnykh-sil-1040829135.html
Российские войска уничтожили заглубленный командный пункт украинских воздушных сил
Российские войска уничтожили заглубленный командный пункт украинских воздушных сил
Вооруженные Силы России продолжают специальную военную операцию по демилитаризации Украины 09.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-09T14:32+0300
2022-08-09T14:38+0300
военная спецоперация рф в донбассе
новости
россия
украина
донбасс
вооружения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/09/1040828059_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_854d6640e994ae31e82e80f902807da0.jpg
СУХУМ, 9 авг - Sputnik. Ударами высокоточных ракет воздушного базирования в Винницкой области был уничтожен действующий заглубленный командный пункт воздушных сил Украины, сообщается в сводке Минобороны России.Также, за минувшие сутки высокоточным оружием морского базирования большой дальности было уничтожено более трехсот реактивных снарядов к системам залпового огня "HIMARS" и боеприпасов к американским гаубицам М777 в Черкасской области.В результате активного наступления российских войск 2-й механизированный батальон 14-й механизированной бригады ВСУ утратил боеспособность. Потеряв более 340 человек убитыми и ранеными оставшийся личный состав самовольно покинул занимаемые позиции.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: Кроме того, подавлены два огневых взвода РСЗО в районе населенного пункта Ласточкино и шесть артиллерийских взводов самоходных и буксируемых гаубиц в районах населенных пунктов Раздоловка, Орловка, Георгиевка в ДНР.Российскими средствами ПВО за сутки сбит один самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Торецкое Донецкой Народной Республики. Перехвачено 17 снарядов реактивной системы залпового огня "HIMARS" в районах городов Херсон, Новая Каховка Херсонской области и Мелитополь Запорожской области. Также сбито три украинских беспилотника в ДНР и Харьковской области.
россия
украина
донбасс
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/09/1040828059_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a2cb594239bb9b5da04961eb1e9a0b20.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, россия, украина, донбасс, вооружения

Российские войска уничтожили заглубленный командный пункт украинских воздушных сил

14:32 09.08.2022 (обновлено: 14:38 09.08.2022)
© Sputnik / РИА  / Перейти в фотобанкРазминирование моста в Коминтерново
Разминирование моста в Коминтерново - Sputnik Абхазия, 1920, 09.08.2022
© Sputnik / РИА
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Вооруженные Силы России продолжают специальную военную операцию по демилитаризации Украины
СУХУМ, 9 авг - Sputnik. Ударами высокоточных ракет воздушного базирования в Винницкой области был уничтожен действующий заглубленный командный пункт воздушных сил Украины, сообщается в сводке Минобороны России.
Также, за минувшие сутки высокоточным оружием морского базирования большой дальности было уничтожено более трехсот реактивных снарядов к системам залпового огня "HIMARS" и боеприпасов к американским гаубицам М777 в Черкасской области.
В результате активного наступления российских войск 2-й механизированный батальон 14-й механизированной бригады ВСУ утратил боеспособность. Потеряв более 340 человек убитыми и ранеными оставшийся личный состав самовольно покинул занимаемые позиции.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены:
два пункта управления в районах населенных пунктов Северск и Очеретино в ДНР,
три склада боеприпасов в ДНР, Николаевской и Херсонской областях, а также живая сила и военная техника ВСУ в 123-х районах.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские батареи, в том числе американских гаубиц М777А2 в районе населенного пункта Веселое ДНР.
Кроме того, подавлены два огневых взвода РСЗО в районе населенного пункта Ласточкино и шесть артиллерийских взводов самоходных и буксируемых гаубиц в районах населенных пунктов Раздоловка, Орловка, Георгиевка в ДНР.
Российскими средствами ПВО за сутки сбит один самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Торецкое Донецкой Народной Республики. Перехвачено 17 снарядов реактивной системы залпового огня "HIMARS" в районах городов Херсон, Новая Каховка Херсонской области и Мелитополь Запорожской области. Также сбито три украинских беспилотника в ДНР и Харьковской области.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0