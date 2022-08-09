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Российские войска уничтожили заглубленный командный пункт украинских воздушных сил

Российские войска уничтожили заглубленный командный пункт украинских воздушных сил

Вооруженные Силы России продолжают специальную военную операцию по демилитаризации Украины 09.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-09T14:32+0300

2022-08-09T14:32+0300

2022-08-09T14:38+0300

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СУХУМ, 9 авг - Sputnik. Ударами высокоточных ракет воздушного базирования в Винницкой области был уничтожен действующий заглубленный командный пункт воздушных сил Украины, сообщается в сводке Минобороны России.Также, за минувшие сутки высокоточным оружием морского базирования большой дальности было уничтожено более трехсот реактивных снарядов к системам залпового огня "HIMARS" и боеприпасов к американским гаубицам М777 в Черкасской области.В результате активного наступления российских войск 2-й механизированный батальон 14-й механизированной бригады ВСУ утратил боеспособность. Потеряв более 340 человек убитыми и ранеными оставшийся личный состав самовольно покинул занимаемые позиции.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: Кроме того, подавлены два огневых взвода РСЗО в районе населенного пункта Ласточкино и шесть артиллерийских взводов самоходных и буксируемых гаубиц в районах населенных пунктов Раздоловка, Орловка, Георгиевка в ДНР.Российскими средствами ПВО за сутки сбит один самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Торецкое Донецкой Народной Республики. Перехвачено 17 снарядов реактивной системы залпового огня "HIMARS" в районах городов Херсон, Новая Каховка Херсонской области и Мелитополь Запорожской области. Также сбито три украинских беспилотника в ДНР и Харьковской области.

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