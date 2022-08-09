https://sputnik-abkhazia.ru/20220809/svidetelstva-ochevidtsev-kak-nachinalas-otechestvennaya-voyna-naroda-abkhazii-1040839599.html
Свидетельства очевидцев: как начиналась Отечественная война народа Абхазии
Свидетельства очевидцев: как начиналась Отечественная война народа Абхазии
Центр стратегических исследований при президенте Абхазии провел круглый стол в Музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба, посвященный предстоящему... 09.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-09T20:40+0300
2022-08-09T20:40+0300
2022-08-09T20:40+0300
в абхазии
мультимедиа
видео
отечественная война народа абхазии (1992-1993)
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Открывая круглый стол, руководитель Центра стратегических исследований при президенте Вячеслав Чирикба отметил, что день начала Отечественной войны народа Абхазии – 14 августа 1992 года – стал эпохальным, поскольку он изменил ход истории современной Абхазии.Выступавшие на круглом столе говорили о политике угнетения прав Абхазии, которую Грузия проводила на всем протяжении существования Советского Союза. Итогом этого стали решительные шаги руководства республики, направленные на возвращение к самостоятельному статусу Абхазии. Грузия, которая не желала мириться с законным отделением Абхазии, ввела войска в республику, однако ей не удалось захватить страну, так как на ее защиту встали жители и примкнувшие к ним добровольцы.Подробнее - в видео Sputnik.
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мультимедиа, видео, отечественная война народа абхазии (1992-1993), видео
Свидетельства очевидцев: как начиналась Отечественная война народа Абхазии
Центр стратегических исследований при президенте Абхазии провел круглый стол в Музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба, посвященный предстоящему тридцатилетию начала Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.
Открывая круглый стол, руководитель Центра стратегических исследований при президенте Вячеслав Чирикба отметил, что день начала Отечественной войны народа Абхазии – 14 августа 1992 года – стал эпохальным, поскольку он изменил ход истории современной Абхазии.
Выступавшие на круглом столе говорили о политике угнетения прав Абхазии, которую Грузия проводила на всем протяжении существования Советского Союза. Итогом этого стали решительные шаги руководства республики, направленные на возвращение к самостоятельному статусу Абхазии. Грузия, которая не желала мириться с законным отделением Абхазии, ввела войска в республику, однако ей не удалось захватить страну, так как на ее защиту встали жители и примкнувшие к ним добровольцы.
Подробнее - в видео Sputnik.