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Турбаза: Мукба об автотуризме в Абхазии

Турбаза: Мукба об автотуризме в Абхазии

О перспективах развития индустрии кемпинга и международного автотуризма, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал эксперт, экс-начальник аналитического отдела... 09.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-09T15:40+0300

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Турбаза: Мукба об автотуризме в Абхазии Турбаза: Мукба об автотуризме в Абхазии

Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба на полях Российского туристического форума заявил, что республика в ближайшее время начнет развивать кемпинги и направление международного автотуризма. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.В рамках дискуссии, посвященной непосредственно теме автотуризма, на которой Хишба был спикером, обсуждались методологии организации кемпингов, стимулирование и поддержка такого рода микробизнеса в регионах, и многое другое.О возможностях автотуризма в Абхазии, о вопросах, которые необходимо параллельно решать для его развития, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал эксперт, экс-начальник аналитического отдела Минтуризма Адамыр Мукба.Подробности слушайте в аудиофайле.

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