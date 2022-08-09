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Турбаза: Мукба об автотуризме в Абхазии
Турбаза: Мукба об автотуризме в Абхазии
О перспективах развития индустрии кемпинга и международного автотуризма, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал эксперт, экс-начальник аналитического отдела... 09.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-09T15:40+0300
2022-08-09T15:40+0300
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Турбаза: Мукба об автотуризме в Абхазии
Турбаза: Мукба об автотуризме в Абхазии
Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба на полях Российского туристического форума заявил, что республика в ближайшее время начнет развивать кемпинги и направление международного автотуризма. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.В рамках дискуссии, посвященной непосредственно теме автотуризма, на которой Хишба был спикером, обсуждались методологии организации кемпингов, стимулирование и поддержка такого рода микробизнеса в регионах, и многое другое.О возможностях автотуризма в Абхазии, о вопросах, которые необходимо параллельно решать для его развития, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал эксперт, экс-начальник аналитического отдела Минтуризма Адамыр Мукба.Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, турбаза, абхазия, туризм, аудио
Турбаза: Мукба об автотуризме в Абхазии
15:40 09.08.2022 (обновлено: 15:57 09.08.2022)
О перспективах развития индустрии кемпинга и международного автотуризма, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал эксперт, экс-начальник аналитического отдела Минтуризма Адамыр Мукба.
Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба на полях Российского туристического форума заявил, что республика в ближайшее время начнет развивать кемпинги и направление международного автотуризма. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В рамках дискуссии, посвященной непосредственно теме автотуризма, на которой Хишба был спикером, обсуждались методологии организации кемпингов, стимулирование и поддержка такого рода микробизнеса в регионах, и многое другое.
О возможностях автотуризма в Абхазии, о вопросах, которые необходимо параллельно решать для его развития, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал эксперт, экс-начальник аналитического отдела Минтуризма Адамыр Мукба.
Подробности слушайте в аудиофайле.