https://sputnik-abkhazia.ru/20220809/ulitsa-dzhonua-v-sukhume-budet-chastichno-perekryta-v-sredu-10-avgusta-1040835471.html

Улица Джонуа в Сухуме будет частично перекрыта в среду 10 августа

Улица Джонуа в Сухуме будет частично перекрыта в среду 10 августа

СУХУМ, 9 авг - Sputnik. Движение на улице Джонуа будет частично ограничено с 7:00 в среду, 10 августа, в связи с укладкой второго слоя асфальта, сообщается на... 09.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-09T19:20+0300

2022-08-09T19:20+0300

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СУХУМ, 9 авг - Sputnik. Движение на улице Джонуа будет частично ограничено с 7:00 в среду, 10 августа, в связи с укладкой второго слоя асфальта, сообщается на сайте столичной администрации. Перекроют участок от улицы Ардзинба до проспекта Аиааира и перекресток Ардзинба-Джонуа. Объезд - со стороны проспекта Аиааира и улицы Гулиа.Ремонт трех центральных сухумских улиц - Абазинская, Джонуа и Гулиа проходил по российской Инвестпрограмме содействия социально-экономическому развитию Абхазии.

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