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Улица Джонуа в Сухуме будет частично перекрыта в среду 10 августа
Улица Джонуа в Сухуме будет частично перекрыта в среду 10 августа
СУХУМ, 9 авг - Sputnik. Движение на улице Джонуа будет частично ограничено с 7:00 в среду, 10 августа, в связи с укладкой второго слоя асфальта, сообщается на... 09.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-09T19:20+0300
2022-08-09T19:20+0300
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СУХУМ, 9 авг - Sputnik. Движение на улице Джонуа будет частично ограничено с 7:00 в среду, 10 августа, в связи с укладкой второго слоя асфальта, сообщается на сайте столичной администрации. Перекроют участок от улицы Ардзинба до проспекта Аиааира и перекресток Ардзинба-Джонуа. Объезд - со стороны проспекта Аиааира и улицы Гулиа.Ремонт трех центральных сухумских улиц - Абазинская, Джонуа и Гулиа проходил по российской Инвестпрограмме содействия социально-экономическому развитию Абхазии.
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сухум, улицы, новости, абхазия
Улица Джонуа в Сухуме будет частично перекрыта в среду 10 августа
19:20 09.08.2022 (обновлено: 19:29 09.08.2022) СУХУМ, 9 авг - Sputnik.
Движение на улице Джонуа будет частично ограничено с 7:00 в среду, 10 августа, в связи с укладкой второго слоя асфальта, сообщается
на сайте столичной администрации.
Перекроют участок от улицы Ардзинба до проспекта Аиааира и перекресток Ардзинба-Джонуа. Объезд - со стороны проспекта Аиааира и улицы Гулиа.
Ремонт трех центральных сухумских улиц - Абазинская, Джонуа и Гулиа проходил по российской Инвестпрограмме содействия социально-экономическому развитию Абхазии.