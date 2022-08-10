https://sputnik-abkhazia.ru/20220810/bolshaya-chast-abkhazii-ostanetsya-bez-sveta-11-avgusta-1040846301.html

Большая часть Абхазии останется без света 11 августа

Большая часть Абхазии останется без света 11 августа

Ограничения коснутся как восточных, так и западных районов Абхазии. 10.08.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 10 авг - Sputnik. Большая часть Абхазии останется без электричества завтра, 11 августа, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".Также с 05:30 до 07:30 в связи с очисткой трассы будет отключена ВЛ-220 Очамчыра. Без света останутся Сухумский, Гудаутский и Гагрский районы, а также Сухум, кроме абонентов подстанции "ИЭПиТ".

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