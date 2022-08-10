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Большая часть Абхазии останется без света 11 августа
Большая часть Абхазии останется без света 11 августа
Ограничения коснутся как восточных, так и западных районов Абхазии. 10.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-10T14:33+0300
2022-08-10T14:33+0300
2022-08-10T14:33+0300
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СУХУМ, 10 авг - Sputnik. Большая часть Абхазии останется без электричества завтра, 11 августа, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".Также с 05:30 до 07:30 в связи с очисткой трассы будет отключена ВЛ-220 Очамчыра. Без света останутся Сухумский, Гудаутский и Гагрский районы, а также Сухум, кроме абонентов подстанции "ИЭПиТ".
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абхазия, сухум, гал, гудаута, гагра, новости
Большая часть Абхазии останется без света 11 августа
Ограничения коснутся как восточных, так и западных районов Абхазии.
СУХУМ, 10 авг - Sputnik. Большая часть Абхазии останется без электричества завтра, 11 августа, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
С 11:00 до 17:00 будут отключены подстанции "Гал-110" и "Гал-35". Причиной отключений станут ремонтно-профилактические работы.
Также с 05:30 до 07:30 в связи с очисткой трассы будет отключена ВЛ-220 Очамчыра. Без света останутся Сухумский, Гудаутский и Гагрский районы, а также Сухум, кроме абонентов подстанции "ИЭПиТ".