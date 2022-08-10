https://sputnik-abkhazia.ru/20220810/chanba-rasskazal-o-raschetakh-sotsialnoy-normy-za-elektroenergiyu-v-abkhazii-po-novym-tarifam---1040842261.html
Чанба рассказал о расчетах социальной нормы за электроэнергию в Абхазии по новым тарифам
Чанба рассказал о расчетах социальной нормы за электроэнергию в Абхазии по новым тарифам
О том, как идет оплата за электроэнергию по новым тарифам и какие при этом вопросы возникают у населения, в эфире радио Sputnik рассказал начальник Управления... 10.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-10T10:43+0300
2022-08-10T10:43+0300
2022-08-10T10:50+0300
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Чанба рассказал о расчетах социальной нормы за электроэнергию в Абхазии по новым тарифам
Чанба рассказал о расчетах социальной нормы за электроэнергию в Абхазии по новым тарифам
У населения сегодня возникают вопросы относительно применения социальной нормы и расчета в рамках социальной нормы, сказал Чанба в эфире радио."Некоторые наши абоненты по-своему трактуют часть нашего постановления. Они считают, что нужно тариф 90 копеек применяется только за превышенную часть. А за всю остальную часть нужно платить 70 копеек. То есть если абонент потребил 800 кВт•ч. (при этом социальная норма 700 кВт•ч. - прим.), они считают, что должны платить 90 копеек только за превышенные 100 кВт•ч, а за все остальное - 70 копеек. На самом деле это не так. В постановлении ничего такого не сказано. Там четко прописано –если есть превышение, то 90 копеек. Если абонент укладывается в социальную норму, то к нему применяется тариф в 70 копеек", –отметил Чанба.Начальник Управления сбыта электроэнергии "Черноморэнерго" также рассказал, как идет оплата за электроэнергию по новым тарифам и какая работа ведется с должниками.Комментарий Чанба слушайте в аудиозаписи.
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подкасты, проблемы энергетической отрасли в абхазии, подкасты энергетика, аудио
Чанба рассказал о расчетах социальной нормы за электроэнергию в Абхазии по новым тарифам
10:43 10.08.2022 (обновлено: 10:50 10.08.2022)
О том, как идет оплата за электроэнергию по новым тарифам и какие при этом вопросы возникают у населения, в эфире радио Sputnik рассказал начальник Управления сбыта электроэнергии "Черноморэнерго" Алхас Чанба.
У населения сегодня возникают вопросы относительно применения социальной нормы и расчета в рамках социальной нормы, сказал Чанба в эфире радио.
"Некоторые наши абоненты по-своему трактуют часть нашего постановления. Они считают, что нужно тариф 90 копеек применяется только за превышенную часть. А за всю остальную часть нужно платить 70 копеек. То есть если абонент потребил 800 кВт•ч. (при этом социальная норма 700 кВт•ч. - прим.), они считают, что должны платить 90 копеек только за превышенные 100 кВт•ч, а за все остальное - 70 копеек. На самом деле это не так. В постановлении ничего такого не сказано. Там четко прописано –если есть превышение, то 90 копеек. Если абонент укладывается в социальную норму, то к нему применяется тариф в 70 копеек", –отметил Чанба.
Начальник Управления сбыта электроэнергии "Черноморэнерго" также рассказал, как идет оплата за электроэнергию по новым тарифам и какая работа ведется с должниками.
Комментарий Чанба слушайте в аудиозаписи.