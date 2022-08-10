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Не получить тепловой удар: как сберечь здоровье во время жары
Не получить тепловой удар: как сберечь здоровье во время жары
Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии отмечает, что опаснее всего находиться на солнце с полудня и до 17:00. 10.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-10T15:20+0300
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СУХУМ, 10 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. В связи с тем, что в последние дни в республике установилась жаркая погода, МЧС Абхазии призывает граждан республики и туристов беречь себя от тепловых ударов. Об этом в интервью Sputnik сказал пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии Роман Лабия.Опасность теплового удара заключается еще и в том, подчеркнул Лабия, что человек, получивший его, может утонуть во время купания.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210719/Vrach-nazval-simptomy-teplovogo-udara-u-mladentsev-1032866884.html
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абхазия, отдых в абхазии, мчс абхазии
Не получить тепловой удар: как сберечь здоровье во время жары
15:20 10.08.2022 (обновлено: 15:57 10.08.2022)
Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии отмечает, что опаснее всего находиться на солнце с полудня и до 17:00.
СУХУМ, 10 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. В связи с тем, что в последние дни в республике установилась жаркая погода, МЧС Абхазии призывает граждан республики и туристов беречь себя от тепловых ударов. Об этом в интервью Sputnik сказал пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии Роман Лабия.
"Когда такая жаркая погода, возникает опасность тепловых ударов у людей, которые выходят на пляжи и купаются в акватории. Мы усиливаем патрули, наши катера курсируют по акватории, предупреждают людей, чтобы они, особенно в пиковое время с 12 дня до 5 часов вечера, перемещались в тень, чтобы не получить тепловых ударов", – подчеркнул он.
Опасность теплового удара заключается еще и в том, подчеркнул Лабия, что человек, получивший его, может утонуть во время купания.