https://sputnik-abkhazia.ru/20220810/ne-poluchit-teplovoy-udar-kak-sberech-zdorove-vo-vremya-zhary-1040847803.html

Не получить тепловой удар: как сберечь здоровье во время жары

Не получить тепловой удар: как сберечь здоровье во время жары

Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии отмечает, что опаснее всего находиться на солнце с полудня и до 17:00. 10.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-10T15:20+0300

2022-08-10T15:20+0300

2022-08-10T15:57+0300

в абхазии

абхазия

отдых в абхазии

мчс абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/05/1040733236_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_140825367c13cace03252ca94f1197be.jpg

СУХУМ, 10 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. В связи с тем, что в последние дни в республике установилась жаркая погода, МЧС Абхазии призывает граждан республики и туристов беречь себя от тепловых ударов. Об этом в интервью Sputnik сказал пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии Роман Лабия.Опасность теплового удара заключается еще и в том, подчеркнул Лабия, что человек, получивший его, может утонуть во время купания.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210719/Vrach-nazval-simptomy-teplovogo-udara-u-mladentsev-1032866884.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

абхазия, отдых в абхазии, мчс абхазии