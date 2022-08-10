https://sputnik-abkhazia.ru/20220810/posrednik-gamisoniya-o-tendentsiyakh-v-trudovoy-migratsii-abkhazii-----1040853568.html
Посредник: Гамисония о тенденциях в трудовой миграции Абхазии
Посредник: Гамисония о тенденциях в трудовой миграции Абхазии
О тенденциях в трудовой миграции, а также, какой эффект для экономики Абхазии имеет этот процесс, в эфире радио Sputnik рассказал заместитель начальника... 10.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-10T17:39+0300
2022-08-10T17:39+0300
2022-08-10T17:59+0300
радио
подкасты
посредник
миграция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/0a/1040853680_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_16f8ab0a24c45e1743bd41f14adc6638.jpg
Посредник: Гамисония о тенденциях в трудовой миграции Абхазии
Посредник: Гамисония о тенденциях в трудовой миграции Абхазии
Поток мигрантов, приезжающих в Абхазию с целью осуществления трудовой деятельности, увеличивается, проинформировал Гамисония. Если в 2020 и 2021 годах в связи с пандемией их было намного меньше, то сейчас уже около 4200 человек заехали и легализовались за первую половину этого года, сказал заместитель начальника Государственной миграционной службы Абхазии.Собеседник Sputnik рассказал, из каких стран приезжают в республику рабочие и что их привлекает в Абхазии.Полную версию интервью слушайте в аудиозаписи.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/0a/1040853680_220:0:2949:2047_1920x0_80_0_0_d4d7eca59b3ca8b924defc9f42dfd789.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, посредник, миграция, аудио
Посредник: Гамисония о тенденциях в трудовой миграции Абхазии
17:39 10.08.2022 (обновлено: 17:59 10.08.2022)
О тенденциях в трудовой миграции, а также, какой эффект для экономики Абхазии имеет этот процесс, в эфире радио Sputnik рассказал заместитель начальника Государственной миграционной службы Абхазии Эдуард Гамисония.
Поток мигрантов, приезжающих в Абхазию с целью осуществления трудовой деятельности, увеличивается, проинформировал Гамисония. Если в 2020 и 2021 годах в связи с пандемией их было намного меньше, то сейчас уже около 4200 человек заехали и легализовались за первую половину этого года, сказал заместитель начальника Государственной миграционной службы Абхазии.
Собеседник Sputnik рассказал, из каких стран приезжают в республику рабочие и что их привлекает в Абхазии.
Полную версию интервью слушайте в аудиозаписи.