https://sputnik-abkhazia.ru/20220810/posrednik-gamisoniya-o-tendentsiyakh-v-trudovoy-migratsii-abkhazii-----1040853568.html

Посредник: Гамисония о тенденциях в трудовой миграции Абхазии

Посредник: Гамисония о тенденциях в трудовой миграции Абхазии

О тенденциях в трудовой миграции, а также, какой эффект для экономики Абхазии имеет этот процесс, в эфире радио Sputnik рассказал заместитель начальника... 10.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-10T17:39+0300

2022-08-10T17:39+0300

2022-08-10T17:59+0300

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Посредник: Гамисония о тенденциях в трудовой миграции Абхазии Посредник: Гамисония о тенденциях в трудовой миграции Абхазии

Поток мигрантов, приезжающих в Абхазию с целью осуществления трудовой деятельности, увеличивается, проинформировал Гамисония. Если в 2020 и 2021 годах в связи с пандемией их было намного меньше, то сейчас уже около 4200 человек заехали и легализовались за первую половину этого года, сказал заместитель начальника Государственной миграционной службы Абхазии.Собеседник Sputnik рассказал, из каких стран приезжают в республику рабочие и что их привлекает в Абхазии.Полную версию интервью слушайте в аудиозаписи.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

подкасты, посредник, миграция, аудио