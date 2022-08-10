https://sputnik-abkhazia.ru/20220810/takie-obstoyatelstva-piliya-ob-uvelichenii-pokazateley-platezhnoy-sistemy-v-abkhazii--1040846757.html

Такие обстоятельства: Пилия об увеличении показателей платежной системы в Абхазии

Такие обстоятельства: Пилия об увеличении показателей платежной системы в Абхазии

Заместитель директора экономико-правового департамента Нацбанка Абхазии Леон Пилия в эфире радио Sputnik рассказал, как обслуживаются карты российских банков в... 10.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-10T14:26+0300

2022-08-10T14:26+0300

2022-08-10T14:26+0300

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Такие обстоятельства: Пилия об увеличении показателей платежной системы в Абхазии Такие обстоятельства: Пилия об увеличении показателей платежной системы в Абхазии

Показатели платежной системы динамично растут, отметил Пилия в эфире радио.Увеличилось и количество транзакций с использованием карт национальных платежных систем – российских карт "Мир" и карт "Апра", выпущенных абхазскими банками. По словам Пилия транзакционная активность в платежной системе "Апра", отражает экономическую активность в стране, в значительной степени она связана с туристическим сезоном, с притоком туристов, отметил он.Заместитель директора экономико-правового департамента Нацбанка рассказал, об объемах операций по российским картам и по национальной, сравнил цифры с предыдущем годом.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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2022

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