https://sputnik-abkhazia.ru/20220810/takie-obstoyatelstva-piliya-ob-uvelichenii-pokazateley-platezhnoy-sistemy-v-abkhazii--1040846757.html
Такие обстоятельства: Пилия об увеличении показателей платежной системы в Абхазии
Такие обстоятельства: Пилия об увеличении показателей платежной системы в Абхазии
Заместитель директора экономико-правового департамента Нацбанка Абхазии Леон Пилия в эфире радио Sputnik рассказал, как обслуживаются карты российских банков в... 10.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-10T14:26+0300
2022-08-10T14:26+0300
2022-08-10T14:26+0300
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Такие обстоятельства: Пилия об увеличении показателей платежной системы в Абхазии
Такие обстоятельства: Пилия об увеличении показателей платежной системы в Абхазии
Показатели платежной системы динамично растут, отметил Пилия в эфире радио.Увеличилось и количество транзакций с использованием карт национальных платежных систем – российских карт "Мир" и карт "Апра", выпущенных абхазскими банками. По словам Пилия транзакционная активность в платежной системе "Апра", отражает экономическую активность в стране, в значительной степени она связана с туристическим сезоном, с притоком туристов, отметил он.Заместитель директора экономико-правового департамента Нацбанка рассказал, об объемах операций по российским картам и по национальной, сравнил цифры с предыдущем годом.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, банки, банковские карты, аудио
Такие обстоятельства: Пилия об увеличении показателей платежной системы в Абхазии
Заместитель директора экономико-правового департамента Нацбанка Абхазии Леон Пилия в эфире радио Sputnik рассказал, как обслуживаются карты российских банков в Абхазии в летнее время, какие факторы влияют на увеличение объемов операций.
Показатели платежной системы динамично растут, отметил Пилия в эфире радио.
Увеличилось и количество транзакций с использованием карт национальных платежных систем – российских карт "Мир" и карт "Апра", выпущенных абхазскими банками. По словам Пилия транзакционная активность в платежной системе "Апра", отражает экономическую активность в стране, в значительной степени она связана с туристическим сезоном, с притоком туристов, отметил он.
Заместитель директора экономико-правового департамента Нацбанка рассказал, об объемах операций по российским картам и по национальной, сравнил цифры с предыдущем годом.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.