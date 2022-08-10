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Вавилов о проблеме Тайваня: Китай не боится сложных операций
Вавилов о проблеме Тайваня: Китай не боится сложных операций
Народно-освободительная армия Китая объявила об очередных учениях, целью которых будет оборона и окружение Тайваня. 10.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-10T20:41+0300
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Китаевед-публицист, автор книг о Китае Николай Вавилов рассказал, что после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань вокруг острова появилось несколько районов, в которых дислоцировал флот Китая, а военные учения продлили. Причем, представительство Минобороны Китая заявило, что учения будут проходить на постоянной основе, а в СМИ стала появляться информация о том, что материковая часть страны отрабатывает сценарии блокады и обороны острова.При этом, добавил Вавилов, для мира, и, прежде всего, для мировой экономики, Тайвань - гораздо более серьезная проблема, чем Украина. Китай, в свою очередь, уже без войны добился контроля над Тайваньским проливом, через который обеспечивается товарами вся Юго-Восточная Азия, в то время как США никак не высказываются по этому поводу.Сценария того, что китайские войска уйдут, не существует, пояснил Вавилов. Вопрос в том, в каком формате они останутся. Подробнее о сценариях развития конфликта смотрите в видео Sputnik.
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видео, мультимедиа, китай, тайвань, видео
Вавилов о проблеме Тайваня: Китай не боится сложных операций
Народно-освободительная армия Китая объявила об очередных учениях, целью которых будет оборона и окружение Тайваня.
Китаевед-публицист, автор книг о Китае Николай Вавилов рассказал, что после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань вокруг острова появилось несколько районов, в которых дислоцировал флот Китая, а военные учения продлили. Причем, представительство Минобороны Китая заявило, что учения будут проходить на постоянной основе, а в СМИ стала появляться информация о том, что материковая часть страны отрабатывает сценарии блокады и обороны острова.
При этом, добавил Вавилов, для мира, и, прежде всего, для мировой экономики, Тайвань - гораздо более серьезная проблема, чем Украина. Китай, в свою очередь, уже без войны добился контроля над Тайваньским проливом, через который обеспечивается товарами вся Юго-Восточная Азия, в то время как США никак не высказываются по этому поводу.
Сценария того, что китайские войска уйдут, не существует, пояснил Вавилов. Вопрос в том, в каком формате они останутся.
Подробнее о сценариях развития конфликта смотрите в видео Sputnik.