https://sputnik-abkhazia.ru/20220811/ardzinba-ob-osobennostyakh-priemnoy-kampanii-v-agu-1040863020.html

Ардзинба об особенностях приемной кампании в АГУ

Ардзинба об особенностях приемной кампании в АГУ

О вступительной кампании в АГУ, о том, почему средний бал в школьных аттестатах значительно отличается от балла при поступлении в вуз, в эфире радио Sputnik... 11.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-11T15:52+0300

2022-08-11T15:52+0300

2022-08-11T15:52+0300

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Ардзинба об особенностях приемной капании в АГУ Ардзинба об особенностях приемной капании в АГУ

В Абхазском государственном университете завершился основной этап приемной кампании. Близится к завершению и дополнительный набор абитуриентов на поступление в вуз. Об итогах основного периода, о портрете абитуриента нынешнего года в эфире радио Sputnik рассказала ответственный секретарь приемной комиссии, заместителем проректора АГУ Инга Ардзинба. Как она сообщила, количество абитуриентов Абхазского государственного университета, которые успешно прошли вступительные испытания и рекомендованы к зачислению на первый курс, составило 532 абитуриента из 600 сдававших экзамены. "Как будут распределяться эти 532 человека, пока еще решается, но, я думаю, в ближайшие дни мы определимся, кто из абитуриентов, успешно прошедших вступительные испытания, будет рекомендован к зачислению на бюджетную основу, а кто на платную основу обучения. У нас уже начался дополнительный набор, сегодня проходит второй день вступительных испытаний, завтра будет последний – диктант", – отметила Ардзинба.Средний балл школьного аттестата абитуриентов при поступлении на бюджетную основу обучения составил 4,1 средний балл аттестата абитуриентов при поступлении на платную основу составил также 4,1. При этом средний балл при поступлении в вуз на бюджетную основу составил 3,5 – на платную основу – 3,2, проинформировала Ардзинба.Подробности слушайте в аудиофайле.

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