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Эффективная Инвестпрограмма: Бжания и Решетников обсудили совместную работу

Эффективная Инвестпрограмма: Бжания и Решетников обсудили совместную работу

Министр экономического развития России Максим Решетников прибыл в Абхазию с рабочим визитом в четверг 11 августа. 11.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-11T20:16+0300

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Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с министром экономического развития России Максимом Решетниковым.Приветствуя гостя, глава государства отметил, что народ Абхазии ждут от его приезда плодотворных результатов."Это правда, это не преувеличение, потому, что, то ведомство, которое вы возглавляете и ваши подходы в нас вселяют уверенность в том, что мы достигнем те цели, которые перед нами поставлены", - подчеркнул Бжания.Министр экономического развития России в свою очередь поблагодарил Аслана Бжания за приглашение. Он отметил, что приятное впечатление на него произвели не только красоты республики и гостеприимство ее жителей, но и результаты проделанной работы. "Действительно, за 13 лет при поддержке Российской Федерации была проведена в республике большая работа, более 500 объектов. Я сегодня посмотрел совсем небольшую часть того что сделано, когда посещаешь соотносишь потраченные деньги с тем, что сделано", - заметил он.Решетников отметил, что проекты, по которым реализуется Инвестиционная программа выверены и хорошо реализуются. За день он успел побывать на нескольких объектах, которые были построены в республике по Инвестиционной программе содействия социально-экономическому развитию Абхазии.

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