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Эффективная Инвестпрограмма: Бжания и Решетников обсудили совместную работу
Эффективная Инвестпрограмма: Бжания и Решетников обсудили совместную работу
Министр экономического развития России Максим Решетников прибыл в Абхазию с рабочим визитом в четверг 11 августа. 11.08.2022, Sputnik Абхазия
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Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с министром экономического развития России Максимом Решетниковым.Приветствуя гостя, глава государства отметил, что народ Абхазии ждут от его приезда плодотворных результатов."Это правда, это не преувеличение, потому, что, то ведомство, которое вы возглавляете и ваши подходы в нас вселяют уверенность в том, что мы достигнем те цели, которые перед нами поставлены", - подчеркнул Бжания.Министр экономического развития России в свою очередь поблагодарил Аслана Бжания за приглашение. Он отметил, что приятное впечатление на него произвели не только красоты республики и гостеприимство ее жителей, но и результаты проделанной работы. "Действительно, за 13 лет при поддержке Российской Федерации была проведена в республике большая работа, более 500 объектов. Я сегодня посмотрел совсем небольшую часть того что сделано, когда посещаешь соотносишь потраченные деньги с тем, что сделано", - заметил он.Решетников отметил, что проекты, по которым реализуется Инвестиционная программа выверены и хорошо реализуются. За день он успел побывать на нескольких объектах, которые были построены в республике по Инвестиционной программе содействия социально-экономическому развитию Абхазии.
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Эффективная Инвестпрограмма: Бжания и Решетников обсудили совместную работу

20:16 11.08.2022
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Министр экономического развития России Максим Решетников прибыл в Абхазию с рабочим визитом в четверг 11 августа.
Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с министром экономического развития России Максимом Решетниковым.
Приветствуя гостя, глава государства отметил, что народ Абхазии ждут от его приезда плодотворных результатов.
"Это правда, это не преувеличение, потому, что, то ведомство, которое вы возглавляете и ваши подходы в нас вселяют уверенность в том, что мы достигнем те цели, которые перед нами поставлены", - подчеркнул Бжания.
Министр экономического развития России в свою очередь поблагодарил Аслана Бжания за приглашение. Он отметил, что приятное впечатление на него произвели не только красоты республики и гостеприимство ее жителей, но и результаты проделанной работы.
"Действительно, за 13 лет при поддержке Российской Федерации была проведена в республике большая работа, более 500 объектов. Я сегодня посмотрел совсем небольшую часть того что сделано, когда посещаешь соотносишь потраченные деньги с тем, что сделано", - заметил он.
Решетников отметил, что проекты, по которым реализуется Инвестиционная программа выверены и хорошо реализуются. За день он успел побывать на нескольких объектах, которые были построены в республике по Инвестиционной программе содействия социально-экономическому развитию Абхазии.
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