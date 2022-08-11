https://sputnik-abkhazia.ru/20220811/lesnichiy-predupredil-ob-opasnosti-vozniknoveniya-pozharov-v-abkhazii--1040847351.html
Лесничий предупредил об опасности возникновения пожаров в Абхазии
Лесничий предупредил об опасности возникновения пожаров в Абхазии
Из-за жары, которая установилась в августе в Абхазии, возросла опасность возникновения лесных пожаров, сказал в интервью радио Sputnik главный лесничий РУП... 11.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-11T10:35+0300
2022-08-11T10:35+0300
2022-08-11T10:45+0300
радио
абхазия
лесные пожары
подкасты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/0a/1040847454_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f37ad2282a0ee7ee2d7b7018ea1a017b.jpg
Лесничий предупредил об опасности возникновения пожаров в Абхазии
Лесничий предупредил об опасности возникновения пожаров в Абхазии
Лесничий отметил, что в летнее время, когда много любителей отдыха на природе и сезон охоты на перепелов, высока угроза возникновения пожаров в лесах Абхазии."Конечно, существует (угроза - прим.), даже очень, потому что в нашей республике много туристов, отдыхающих. Это как организованные группы, так и "дикари", которые приезжают. В тех случаях, когда поездки организованные, немного легче, похоже туристам разъясняют, что с огнем надо быть осторожными. Ну, и время наступило сезона охоты на перепелов, что больше всего нас пугает. Могут возникнуть недоразумения из-за незнания, что выстрелы несут угрозу возникновения пожара", – сказал Сичинава.По его словам, лесники дежурят и ведут разъяснительную работу с людьми для недопущения пожаров в наиболее посещаемых и доступных для отдыха участках. Он отметил, что все пожары возникают из-за неосторожности людей. Даже осколки стекла, выброшенные на сухую траву, несут угрозу лесам, отмечает Сичинава.Подробности слушайте в аудиофайле.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/0a/1040847454_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_96c46272c59ba2e8ac1c97bf35d88a04.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, лесные пожары, подкасты, аудио
Лесничий предупредил об опасности возникновения пожаров в Абхазии
10:35 11.08.2022 (обновлено: 10:45 11.08.2022)
Из-за жары, которая установилась в августе в Абхазии, возросла опасность возникновения лесных пожаров, сказал в интервью радио Sputnik главный лесничий РУП "Гудаутский лесхоз" Геннадий Сичинава.
Лесничий отметил, что в летнее время, когда много любителей отдыха на природе и сезон охоты на перепелов, высока угроза возникновения пожаров в лесах Абхазии.
"Конечно, существует (угроза - прим.), даже очень, потому что в нашей республике много туристов, отдыхающих. Это как организованные группы, так и "дикари", которые приезжают. В тех случаях, когда поездки организованные, немного легче, похоже туристам разъясняют, что с огнем надо быть осторожными. Ну, и время наступило сезона охоты на перепелов, что больше всего нас пугает. Могут возникнуть недоразумения из-за незнания, что выстрелы несут угрозу возникновения пожара", – сказал Сичинава.
По его словам, лесники дежурят и ведут разъяснительную работу с людьми для недопущения пожаров в наиболее посещаемых и доступных для отдыха участках. Он отметил, что все пожары возникают из-за неосторожности людей. Даже осколки стекла, выброшенные на сухую траву, несут угрозу лесам, отмечает Сичинава.
Подробности слушайте в аудиофайле
.