https://sputnik-abkhazia.ru/20220811/lesnichiy-predupredil-ob-opasnosti-vozniknoveniya-pozharov-v-abkhazii--1040847351.html

Лесничий предупредил об опасности возникновения пожаров в Абхазии

Лесничий предупредил об опасности возникновения пожаров в Абхазии

Из-за жары, которая установилась в августе в Абхазии, возросла опасность возникновения лесных пожаров, сказал в интервью радио Sputnik главный лесничий РУП... 11.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-11T10:35+0300

2022-08-11T10:35+0300

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Лесничий предупредил об опасности возникновения пожаров в Абхазии Лесничий предупредил об опасности возникновения пожаров в Абхазии

Лесничий отметил, что в летнее время, когда много любителей отдыха на природе и сезон охоты на перепелов, высока угроза возникновения пожаров в лесах Абхазии."Конечно, существует (угроза - прим.), даже очень, потому что в нашей республике много туристов, отдыхающих. Это как организованные группы, так и "дикари", которые приезжают. В тех случаях, когда поездки организованные, немного легче, похоже туристам разъясняют, что с огнем надо быть осторожными. Ну, и время наступило сезона охоты на перепелов, что больше всего нас пугает. Могут возникнуть недоразумения из-за незнания, что выстрелы несут угрозу возникновения пожара", – сказал Сичинава.По его словам, лесники дежурят и ведут разъяснительную работу с людьми для недопущения пожаров в наиболее посещаемых и доступных для отдыха участках. Он отметил, что все пожары возникают из-за неосторожности людей. Даже осколки стекла, выброшенные на сухую траву, несут угрозу лесам, отмечает Сичинава.Подробности слушайте в аудиофайле.

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