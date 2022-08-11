Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220811/vesele-romantika-i-more-bikini-letom-v-abkhazii-1040735270.html
Веселье, романтика и "море" бикини: лето в Абхазии
Веселье, романтика и "море" бикини: лето в Абхазии
Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило фотоленту о том, как проходит лето в республике. 11.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-11T16:46+0300
2022-08-11T17:26+0300
в абхазии
фото
мультимедиа
абхазия
лето в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/05/1040733213_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c75a692600c77c40323d2880bc879433.jpg
Два летних месяца уже позади, и до самого жаркого времени года осталось совсем немного. Август – пик курортного сезона, и количество туристов в этот период существенно возрастает.По прогнозам Министерства туризма Абхазии, нынешней летне-курортный сезон должен побить рекорд по посещаемости за все послевоенное время, но промежуточных итогов профильные ведомства еще не подвели. Ожидается, что республику посетят более полутора миллионов человек, которые будут приезжать как однодневные экскурсии, так и на более длительный отдых.Если июль выдался дождливым, и вода в море не сильно успела прогреться, то август радует своей жаркой погодой. Туристы принимают солнечные ванны на пляжах, по вечерам прогуливаются на набережных курортов Абхазии, веселятся и развлекаются, ездят на экскурсии.С каждым годом для гостей и жителей Абхазии появляется все больше мест досуга – открываются новые кафе и рестораны, запускаются дополнительные виды развлечения.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/05/1040733213_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cb64280eee68842ee3f6863e9d02fd87.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, фото , мультимедиа, абхазия, лето в абхазии

Веселье, романтика и "море" бикини: лето в Абхазии

16:46 11.08.2022 (обновлено: 17:26 11.08.2022)
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило фотоленту о том, как проходит лето в республике.
Два летних месяца уже позади, и до самого жаркого времени года осталось совсем немного. Август – пик курортного сезона, и количество туристов в этот период существенно возрастает.
По прогнозам Министерства туризма Абхазии, нынешней летне-курортный сезон должен побить рекорд по посещаемости за все послевоенное время, но промежуточных итогов профильные ведомства еще не подвели. Ожидается, что республику посетят более полутора миллионов человек, которые будут приезжать как однодневные экскурсии, так и на более длительный отдых.
Если июль выдался дождливым, и вода в море не сильно успела прогреться, то август радует своей жаркой погодой. Туристы принимают солнечные ванны на пляжах, по вечерам прогуливаются на набережных курортов Абхазии, веселятся и развлекаются, ездят на экскурсии.
С каждым годом для гостей и жителей Абхазии появляется все больше мест досуга – открываются новые кафе и рестораны, запускаются дополнительные виды развлечения.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Туристы веселятся в теплой морской воде.

Туристы веселятся в теплой морской воде. - Sputnik Абхазия
1/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Туристы веселятся в теплой морской воде.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Многие приходят на пляжи рано утром пока солнечные лучи еще не слишком горячи.

Многие приходят на пляжи рано утром пока солнечные лучи еще не слишком горячи. - Sputnik Абхазия
2/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Многие приходят на пляжи рано утром пока солнечные лучи еще не слишком горячи.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Высокие пирсы – излюбленное место для прыжков в воду.

Высокие пирсы – излюбленное место для прыжков в воду. - Sputnik Абхазия
3/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Высокие пирсы – излюбленное место для прыжков в воду.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Многие предпочитают проводить время не только на пляже, но и в море.

Многие предпочитают проводить время не только на пляже, но и в море. - Sputnik Абхазия
4/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Многие предпочитают проводить время не только на пляже, но и в море.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Даже в воде не нужно забывать о головных уборах.

Даже в воде не нужно забывать о головных уборах. - Sputnik Абхазия
5/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Даже в воде не нужно забывать о головных уборах.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Девушка загорает на пляже в Пицунде.

Девушка загорает на пляже в Пицунде. - Sputnik Абхазия
6/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Девушка загорает на пляже в Пицунде.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Девушка рассекает морскую гладь на гидроцикле.

Девушка рассекает морскую гладь на гидроцикле. - Sputnik Абхазия
7/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Девушка рассекает морскую гладь на гидроцикле.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На многих пляжах Абхазии установлены небольшие водные аттракционы.

На многих пляжах Абхазии установлены небольшие водные аттракционы. - Sputnik Абхазия
8/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

На многих пляжах Абхазии установлены небольшие водные аттракционы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Какой же отпуск в Абхазии без фото на память?

Какой же отпуск в Абхазии без фото на память? - Sputnik Абхазия
9/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Какой же отпуск в Абхазии без фото на память?

© Sputnik / Томас Тхайцук

Флайборд пользуется популярностью среди туристов.

Флайборд пользуется популярностью среди туристов. - Sputnik Абхазия
10/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Флайборд пользуется популярностью среди туристов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Девушка позирует у Гагрской колоннады.

Девушка позирует у Гагрской колоннады. - Sputnik Абхазия
11/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Девушка позирует у Гагрской колоннады.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На "бананах" можно покататься в большой компании.

На &quot;бананах&quot; можно покататься в большой компании. - Sputnik Абхазия
12/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

На "бананах" можно покататься в большой компании.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Летнее умиротворение и теплая погода располагают к чтению.

Летнее умиротворение и теплая погода располагают к чтению. - Sputnik Абхазия
13/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Летнее умиротворение и теплая погода располагают к чтению.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Вдоль берегов абхазских курортов можно прокатиться на больших катамаранах.

Вдоль берегов абхазских курортов можно прокатиться на больших катамаранах. - Sputnik Абхазия
14/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Вдоль берегов абхазских курортов можно прокатиться на больших катамаранах.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Многие могут потратить немало времени в поисках удачной локации для фотографий.

Многие могут потратить немало времени в поисках удачной локации для фотографий. - Sputnik Абхазия
15/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Многие могут потратить немало времени в поисках удачной локации для фотографий.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Путешествия по воде на закате наполнены романтической атмосферой.

Путешествия по воде на закате наполнены романтической атмосферой. - Sputnik Абхазия
16/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Путешествия по воде на закате наполнены романтической атмосферой.

В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0