Веселье, романтика и "море" бикини: лето в Абхазии

Два летних месяца уже позади, и до самого жаркого времени года осталось совсем немного. Август – пик курортного сезона, и количество туристов в этот период существенно возрастает.По прогнозам Министерства туризма Абхазии, нынешней летне-курортный сезон должен побить рекорд по посещаемости за все послевоенное время, но промежуточных итогов профильные ведомства еще не подвели. Ожидается, что республику посетят более полутора миллионов человек, которые будут приезжать как однодневные экскурсии, так и на более длительный отдых.Если июль выдался дождливым, и вода в море не сильно успела прогреться, то август радует своей жаркой погодой. Туристы принимают солнечные ванны на пляжах, по вечерам прогуливаются на набережных курортов Абхазии, веселятся и развлекаются, ездят на экскурсии.С каждым годом для гостей и жителей Абхазии появляется все больше мест досуга – открываются новые кафе и рестораны, запускаются дополнительные виды развлечения.
Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило фотоленту о том, как проходит лето в республике.
Два летних месяца уже позади, и до самого жаркого времени года осталось совсем немного. Август – пик курортного сезона, и количество туристов в этот период существенно возрастает.
По прогнозам Министерства туризма Абхазии, нынешней летне-курортный сезон должен побить рекорд по посещаемости за все послевоенное время, но промежуточных итогов профильные ведомства еще не подвели. Ожидается, что республику посетят более полутора миллионов человек, которые будут приезжать как однодневные экскурсии, так и на более длительный отдых.
Если июль выдался дождливым, и вода в море не сильно успела прогреться, то август радует своей жаркой погодой. Туристы принимают солнечные ванны на пляжах, по вечерам прогуливаются на набережных курортов Абхазии, веселятся и развлекаются, ездят на экскурсии.
С каждым годом для гостей и жителей Абхазии появляется все больше мест досуга – открываются новые кафе и рестораны, запускаются дополнительные виды развлечения.