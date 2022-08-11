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Вирусолог о новых штаммах COVID-19: ускоряют конец пандемии

Вирусолог о новых штаммах COVID-19: ускоряют конец пандемии

В беседе на радио Sputnik доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов отметил, что очередная волна... 11.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-11T13:19+0300

2022-08-11T13:19+0300

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Вирусолог о новых штаммах COVID-19: ускоряют конец пандемии Вирусолог о новых штаммах COVID-19: ускоряют конец пандемии

Ученые говорят о новой волне COVID-19 и связывают ее с новыми разновидностями коронавируса – "ниндзя" и "кентавр". "Кентавр" и все подвиды омикрона отличаются только скоростью распространения. Их можно назвать естественной вакцинацией, поскольку они обходят всю планету и вытесняют предыдущие конструкции. Происходит естественная иммунизация. Новые штаммы обновляют иммунитет, ускоряя завершение пандемии", – объяснил Владислав Жемчугов.Он подчеркнул, что сейчас вирус находится в поиске новых хозяев. Ведь человеческий коллективный иммунитет близок к 100 процентам, и вирусу некуда деться. В ближайшее время будет известно, кто станет новым носителем, добавил Жемчугов.Подробности слушайте в аудиофайле.

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