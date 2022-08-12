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Алхас Квициниа освобожден от должности главы Администрации президента

Алхас Квициниа освобожден от должности главы Администрации президента

Алхас Квициниа проработал в должности главы Администрации президента чуть более двух лет. 12.08.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 12 авг - Sputnik. Алхас Квициниа освобожден от должности руководителя Администрации президента Абхазии на основании поданного заявления. Об этом сообщили в эфире Абхазского телевидения.Временное исполнение обязанностей главы Администрации президента возложено на Джансуха Нанба.Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о назначении Алхаса Квициниа руководителем Администрации главы государства 24 апреля 2020 года.Алхас Квициниа родился в 1969 году в городе Сухум. Выпускник сухумской средней школы №10. Окончил Грузинский институт субтропического хозяйства по специальности "агроном". Ветеран Отечественной войны 1992-1993 годов. Награжден медалью "За отвагу".С 2005 по 2014 год работал заместителем главы администрации Сухума.В 2019 году Квициниа в качестве лидера партии "Амцахара" выдвигался на пост президента Абхазии. Во втором туре президентских выборов он занял второе место, победителем был объявлен Рауль Хаджима. В январе 2020 года это решение было отменено и назначены новые выборы президента, в которых Квициниа не участвовал. Президентом был избран Аслан Бжания.

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