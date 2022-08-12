https://sputnik-abkhazia.ru/20220812/ashana-otkryla-sbor-sredstv-na-lechenie-sarii-chanturiya-i-dmitriya-bestaeva-1040899241.html
"Ашана" открыла сбор средств на лечение Сарии Чантурия и Дмитрия Бестаева
"Ашана" открыла сбор средств на лечение Сарии Чантурия и Дмитрия Бестаева
Пятилетнюю Сарию Чантурия и семилетнего Дмитрия Бестаева связывает общий диагноз - ДЦП и грубая задержка психоречевого и моторного развития. Детям необходимо... 12.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-12T16:37+0300
2022-08-12T16:37+0300
2022-08-12T16:37+0300
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СУХУМ, 12 авг - Sputnik, Сария Кварацхелия. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор средств на лечение пятилетней Сарии Чантурия и семилетнего Дмитрия Бестаева. У обоих детей общий диагноз - ДЦП.По словам мамы Сарии Чантурия, Кристины Сукровской, дочь родилась в срок, но роды были тяжелые, пришлось делать экстренное кесарево сечение. После Сарии поставили диагноз ДЦП и грубую задержку психоречевого и моторного развития."Как такового речевого развития нет. Ребенок ходит с поддержкой. На постоянной основе посещаем гудаутский центр "Асаркьал". Там ЛФК, дефектологи, психологи. Несколько раз выезжали в Казань, там тоже наблюдались у специалистов. Не так давно к нам приезжали специалисты из сочинского центра "Импульс". Мы прошли осмотр специалистов, они расписали план реабилитации ребенка. Что нам необходимо? Это занятия физкультурой адаптивной, арт-терапия, сенсорный терапевт, так как у нас сенсорная недостаточность, логопед-дефектолог, потому что ребенок говорит отдельными словами, фразами", - отметила Кристина Сукровская.Дмитрию Бестаеву в 8 месяцев поставили диагноз синдром Денди-Уокера. Позже стала известно, что у него еще и ДЦП. Уже шесть лет мама Дмитрия Алена Джинджуа своими силами пытается помочь сыну.Недавно при поддержке фонда "Ашана" Сария и Дмитрий прошли осмотр специалистов сочинского нейрореабилитационного центра "Импульс"."Наш фонд заключил соглашение с центром реабилитации "Импульс". Очень важно, что у данного центра индивидуальный подход к каждому ребенку. Сбор на двух детей, в стоимость входит полная диагностика и двухнедельный курс реабилитации. Маршрут уже прописан, он отличается у Сарии и у Дмитрия. Мы надеемся, что даже после первого курса мы получим результат, и в дальнейшем будем поддерживать этих детей - либо отправлять в сочинский центр, либо создавать условия на местах", - сказала директор КБФ "Ашана" Мактина Джинджолия.Гарантии, что после интенсивной терапии Сария и Дмитрии начнут ходить, пока нет. Все зависит от потенциала детей. Но для родителей любое развитие ребенка дорогого стоит."Детям с диагнозом ДЦП ни один врач ничего гарантировать не может. Все зависит от потенциала ребенка. Но мы ни разу за пять лет не проходили интенсивов. Мы занимаемся только в гудаустком центре и сами дома. И видим, что ребенок не стоит на месте, ребенок развивается, нам необходима хорошая реабилитация, интенсив, что предлагает сочинский "Импульс". Мы не ждем, что после интенсива ребенок побежит, но каждое развитие ребенка дорогого стоит", - подчеркнула Кристина Сукровская.На лечение Сарии Чантурия и Дмитрия Бестаева необходимо более 350 тысяч рублей. О способах оказания помощи ребенку можно узнать на официальном сайте фонда "Ашана".
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абхазия, культурно-благотворительный фонд "ашана", новости, дети, здоровье
"Ашана" открыла сбор средств на лечение Сарии Чантурия и Дмитрия Бестаева
Пятилетнюю Сарию Чантурия и семилетнего Дмитрия Бестаева связывает общий диагноз - ДЦП и грубая задержка психоречевого и моторного развития. Детям необходимо пройти курс лечения в нейрореабилитационном центре "Импульс" в городе Сочи.
СУХУМ, 12 авг - Sputnik, Сария Кварацхелия. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор средств на лечение пятилетней Сарии Чантурия и семилетнего Дмитрия Бестаева. У обоих детей общий диагноз - ДЦП.
По словам мамы Сарии Чантурия, Кристины Сукровской, дочь родилась в срок, но роды были тяжелые, пришлось делать экстренное кесарево сечение. После Сарии поставили диагноз ДЦП и грубую задержку психоречевого и моторного развития.
"Как такового речевого развития нет. Ребенок ходит с поддержкой. На постоянной основе посещаем гудаутский центр "Асаркьал". Там ЛФК, дефектологи, психологи. Несколько раз выезжали в Казань, там тоже наблюдались у специалистов. Не так давно к нам приезжали специалисты из сочинского центра "Импульс". Мы прошли осмотр специалистов, они расписали план реабилитации ребенка. Что нам необходимо? Это занятия физкультурой адаптивной, арт-терапия, сенсорный терапевт, так как у нас сенсорная недостаточность, логопед-дефектолог, потому что ребенок говорит отдельными словами, фразами", - отметила Кристина Сукровская.
Дмитрию Бестаеву в 8 месяцев поставили диагноз синдром Денди-Уокера. Позже стала известно, что у него еще и ДЦП. Уже шесть лет мама Дмитрия Алена Джинджуа своими силами пытается помочь сыну.
"На протяжении всего этого времени с первого дня, как нам поставили диагноз, мы проходим курс лечения и реабилитации. Делаем все для его восстановления. Недавно мы были на осмотре у специалистов сочинского центра "Импульс", после чего нас направили на реабилитационные курсы. И после этого осмотра, после консультации со специалистами я была вынуждена обратиться в фонд "Ашана" за помощью. До этого я своими силами справлялась, не обращалась в фонд, зная что очень много больных детишек. Но я одна воспитываю двоих детей, и мне сложно осилить эту сумму”, - отметила Джинджуа.
Недавно при поддержке фонда "Ашана" Сария и Дмитрий прошли осмотр специалистов сочинского нейрореабилитационного центра "Импульс".
"Наш фонд заключил соглашение с центром реабилитации "Импульс". Очень важно, что у данного центра индивидуальный подход к каждому ребенку. Сбор на двух детей, в стоимость входит полная диагностика и двухнедельный курс реабилитации. Маршрут уже прописан, он отличается у Сарии и у Дмитрия. Мы надеемся, что даже после первого курса мы получим результат, и в дальнейшем будем поддерживать этих детей - либо отправлять в сочинский центр, либо создавать условия на местах", - сказала директор КБФ "Ашана" Мактина Джинджолия.
Гарантии, что после интенсивной терапии Сария и Дмитрии начнут ходить, пока нет. Все зависит от потенциала детей. Но для родителей любое развитие ребенка дорогого стоит.
"Детям с диагнозом ДЦП ни один врач ничего гарантировать не может. Все зависит от потенциала ребенка. Но мы ни разу за пять лет не проходили интенсивов. Мы занимаемся только в гудаустком центре и сами дома. И видим, что ребенок не стоит на месте, ребенок развивается, нам необходима хорошая реабилитация, интенсив, что предлагает сочинский "Импульс". Мы не ждем, что после интенсива ребенок побежит, но каждое развитие ребенка дорогого стоит", - подчеркнула Кристина Сукровская.
На лечение Сарии Чантурия и Дмитрия Бестаева необходимо более 350 тысяч рублей. О способах оказания помощи ребенку можно узнать на официальном сайте
фонда "Ашана".