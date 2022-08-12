https://sputnik-abkhazia.ru/20220812/chanba-ob-abkhazskom-rekvieme-luchshaya-forma-prepodnesti-bol-o-zhertvakh-voyny-1040860514.html
Чанба об Абхазском реквиеме: лучшая форма преподнести боль о жертвах войны
Чанба об Абхазском реквиеме: лучшая форма преподнести боль о жертвах войны
14 августа в Абхазском государственном драматическом театре состоится премьера Абхазского реквиема Нодара Чанба на стихи Гунды Сакания 12.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-12T14:22+0300
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Чанба об Абхазском реквиеме: лучшая форма преподнести боль о жертвах войны
Чанба об Абхазском реквиеме: лучшая форма преподнести боль о жертвах войны
14 августа в Абхазском государственном драматическом театре состоится премьера Абхазского реквиема Нодара Чанба на стихи Гунды Сакания Как рассказал сам автор реквиема, дирижер Нодар Чанба, идея создать реквием появилась давно. "В первую очередь реквием связан с жертвами войны, махаджирством, исходом абхазского населения в 19 веке. Естественно, у каждого абхаза эта боль всегда присутствует в жизни. Воплотить это в музыке не так легко, поэтому много лет обдумывался вариант, в какой форме преподнести эту боль. На мой взгляд, самая лучшая форма – это реквием. В свое время я говорил с Гундой Сакания, и она восприняла идею написания такого совместного сочинения. Без преувеличения, это гениально, родилась целая поэма, а не просто ряд стихов", – рассказал Чанба. Подробности слушайте в аудиофайле. Среди исполнителей Абхазского реквиема Нана Черкезия, Елена Анкваб, Алиас Абухба, Алхас Ферзба.В реквиеме задействованы Государственная хоровая капелла Абхазии, детский хор.
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подкасты, абхазия, музыка, аудио
14 августа в Абхазском государственном драматическом театре состоится премьера Абхазского реквиема Нодара Чанба на стихи Гунды Сакания
Как рассказал сам автор реквиема, дирижер Нодар Чанба, идея создать реквием появилась давно.
"В первую очередь реквием связан с жертвами войны, махаджирством, исходом абхазского населения в 19 веке. Естественно, у каждого абхаза эта боль всегда присутствует в жизни. Воплотить это в музыке не так легко, поэтому много лет обдумывался вариант, в какой форме преподнести эту боль. На мой взгляд, самая лучшая форма – это реквием. В свое время я говорил с Гундой Сакания, и она восприняла идею написания такого совместного сочинения. Без преувеличения, это гениально, родилась целая поэма, а не просто ряд стихов", – рассказал Чанба.
Подробности слушайте в аудиофайле
.
Среди исполнителей Абхазского реквиема Нана Черкезия, Елена Анкваб, Алиас Абухба, Алхас Ферзба.
В реквиеме задействованы Государственная хоровая капелла Абхазии, детский хор.