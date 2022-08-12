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Два пациента с коронавирусом скончались в Гудаутской ЦРБ

Два пациента с коронавирусом скончались в Гудаутской ЦРБ

За все время пандемии коронавируса в Абхазии зарегистрировано 54565 случаев заражения. 12.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-12T20:01+0300

2022-08-12T20:01+0300

2022-08-12T20:01+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

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СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Два пациента с коронавирусом скончались в Гудаутской ЦРБ, сообщает Минздрав Абхазии.За пять дней, с 8 по 12 августа, в республике выявили 365 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. На стационарном лечении в Гудаутской ЦРБ сейчас 16 пациентов. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день достигло 54565. Зарегистрировано 693 летальных случая.

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абхазия, новости, мировая пандемия коронавируса covid-19