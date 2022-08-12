https://sputnik-abkhazia.ru/20220812/dzhansukh-nanba-naznachen-rukovoditelem-administratsii-prezidenta-abkhazii-1040903919.html

Джансух Нанба назначен руководителем Администрации президента Абхазии

Джансух Нанба назначен руководителем Администрации президента Абхазии

Нанба сменил на посту Алхаса Квициниа, который возглавлял Администрацию президента чуть более двух лет. 12.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-12T23:19+0300

2022-08-12T23:19+0300

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СУХУМ, 12 авг - Sputnik. Джансух Нанба освобожден от должности министра по налогам и сборам и назначен руководителем Администрации президента Абхазии. Соответствующий указ подписал глава государства Аслан Бжания.Временно исполнять обязанности министра по налогам и сборам будет замминистра Мераб Логуа.Нанба ранее занимал должность начальника Управления казначейства Абхазия. С апреля 2018 до апреля 2020-го был вице-премьером, министром финансов С апреля 2020 года по май 2021 года занимал должность заместителя Руководителя администрации президента. С мая 2021 года возглавлял министерство по налогам и сборам. Женат, воспитывает четверых детей.

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