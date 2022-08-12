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Инфекционист рассказала об особенностях кишечных инфекций в Абхазии

Инфекционист рассказала об особенностях кишечных инфекций в Абхазии

Врач Сухумской инфекционной больницы Евгения Хецерова в интервью радио Sputnik рассказала об особенностях заболевания кишечной инфекцией в Абхазии этим летом. 12.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-12T11:29+0300

2022-08-12T11:29+0300

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Инфекционист рассказала об особенностях кишечных инфекций в Абхазии Инфекционист рассказала об особенностях кишечных инфекций в Абхазии

По словам Хецеровой, в этом году обращаемость пациентов с кишечной инфекцией не характерная. "Вспышка началась гораздо раньше, чем прогрелось море, то есть напрямую связывать с морем я бы это не стала, количество обращений сильно увеличилось и вирусный процесс стал протекать тяжелее. Мы проводили исследования ДНК, выявляли возбудители, в основном это ротавирусная, норовирусная, артравирусные инфекции", - отметила врач.Хецерова добавила, что также нехарактерно, что в этом году очень большая обращаемость взрослого населения, ранее кишечная инфекция больше наблюдалась у детей.Увеличение обращаемости взрослых может быть связано с пандемией коронавирусной инфекцией, что вызвало ослабление иммунитета у людей, предположила Евгения Хецерова. В целом за один день в Сухумскую инфекционную больницу обращается 130-140 человек, сообщила она.Подробности слушайте в аудиофайле.

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