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Инфекционист рассказала об особенностях кишечных инфекций в Абхазии
Инфекционист рассказала об особенностях кишечных инфекций в Абхазии
Врач Сухумской инфекционной больницы Евгения Хецерова в интервью радио Sputnik рассказала об особенностях заболевания кишечной инфекцией в Абхазии этим летом. 12.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-12T11:29+0300
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Инфекционист рассказала об особенностях кишечных инфекций в Абхазии
Инфекционист рассказала об особенностях кишечных инфекций в Абхазии
По словам Хецеровой, в этом году обращаемость пациентов с кишечной инфекцией не характерная. "Вспышка началась гораздо раньше, чем прогрелось море, то есть напрямую связывать с морем я бы это не стала, количество обращений сильно увеличилось и вирусный процесс стал протекать тяжелее. Мы проводили исследования ДНК, выявляли возбудители, в основном это ротавирусная, норовирусная, артравирусные инфекции", - отметила врач.Хецерова добавила, что также нехарактерно, что в этом году очень большая обращаемость взрослого населения, ранее кишечная инфекция больше наблюдалась у детей.Увеличение обращаемости взрослых может быть связано с пандемией коронавирусной инфекцией, что вызвало ослабление иммунитета у людей, предположила Евгения Хецерова. В целом за один день в Сухумскую инфекционную больницу обращается 130-140 человек, сообщила она.Подробности слушайте в аудиофайле.
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Инфекционист рассказала об особенностях кишечных инфекций в Абхазии
11:29 12.08.2022 (обновлено: 11:30 12.08.2022)
Врач Сухумской инфекционной больницы Евгения Хецерова в интервью радио Sputnik рассказала об особенностях заболевания кишечной инфекцией в Абхазии этим летом.
По словам Хецеровой, в этом году обращаемость пациентов с кишечной инфекцией не характерная.
"Вспышка началась гораздо раньше, чем прогрелось море, то есть напрямую связывать с морем я бы это не стала, количество обращений сильно увеличилось и вирусный процесс стал протекать тяжелее. Мы проводили исследования ДНК, выявляли возбудители, в основном это ротавирусная, норовирусная, артравирусные инфекции", - отметила врач.
Хецерова добавила, что также нехарактерно, что в этом году очень большая обращаемость взрослого населения, ранее кишечная инфекция больше наблюдалась у детей.
Увеличение обращаемости взрослых может быть связано с пандемией коронавирусной инфекцией, что вызвало ослабление иммунитета у людей, предположила Евгения Хецерова. В целом за один день в Сухумскую инфекционную больницу обращается 130-140 человек, сообщила она.
Подробности слушайте в аудиофайле
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