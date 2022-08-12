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Ищенко: Запад закроет границу для россиян, чтобы попытаться устроить революцию

Ищенко: Запад закроет границу для россиян, чтобы попытаться устроить революцию

Тех, кто отдает приказы об обстрелах, территория Украины не особенно интересует - так прокомментировал ситуацию на Запорожской атомной электростанции политолог... 12.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-12T18:33+0300

2022-08-12T18:33+0300

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Тех, кто отдает приказы об обстрелах, территория Украины не особенно интересует - так прокомментировал ситуацию на Запорожской атомной электростанции политолог Ростислав Ищенко. Также среди вопросов, которые мы обсудили с экспертом в интервью "Sputnik на русском": Какие документы искали в поместье Трампа? Будет ли Арестович президентом Украины? И почему переговоры Киева и Москвы не возобновятся никогда? Подробнее смотрите в нашем видео.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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