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Ищенко: Запад закроет границу для россиян, чтобы попытаться устроить революцию
Ищенко: Запад закроет границу для россиян, чтобы попытаться устроить революцию
Тех, кто отдает приказы об обстрелах, территория Украины не особенно интересует - так прокомментировал ситуацию на Запорожской атомной электростанции политолог... 12.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-12T18:33+0300
2022-08-12T18:33+0300
2022-08-12T18:53+0300
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Тех, кто отдает приказы об обстрелах, территория Украины не особенно интересует - так прокомментировал ситуацию на Запорожской атомной электростанции политолог Ростислав Ищенко. Также среди вопросов, которые мы обсудили с экспертом в интервью "Sputnik на русском": Какие документы искали в поместье Трампа? Будет ли Арестович президентом Украины? И почему переговоры Киева и Москвы не возобновятся никогда? Подробнее смотрите в нашем видео.
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в мире, видео, мультимедиа, россия, видео
Ищенко: Запад закроет границу для россиян, чтобы попытаться устроить революцию
18:33 12.08.2022 (обновлено: 18:53 12.08.2022)
Тех, кто отдает приказы об обстрелах, территория Украины не особенно интересует - так прокомментировал ситуацию на Запорожской атомной электростанции политолог Ростислав Ищенко.
Также среди вопросов, которые мы обсудили с экспертом в интервью "Sputnik на русском": Какие документы искали в поместье Трампа? Будет ли Арестович президентом Украины? И почему переговоры Киева и Москвы не возобновятся никогда? Подробнее смотрите в нашем видео.