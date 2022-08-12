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Потери ВСУ в Соледаре составили более двух тысяч человек
Потери ВСУ в Соледаре составили более двух тысяч человек
Вооруженные Силы России продолжают проведение специальной военной операции на Украине. 12.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-12T13:39+0300
2022-08-12T13:39+0300
2022-08-12T13:39+0300
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СУХУМ, 12 авг - Sputnik. Украинские войска потеряли в Соледаре более двух тысяч человек, сообщило Минобороны России.А в населенных пунктах Опытное и Невельское ДНР от ударов ВКС России 56-я мотопехотная бригада ВСУ потеряла более 70% живой силы.Кроме того, личный состав 23-го батальона бригады в полном составе самовольно оставил боевые позиции и убыл в тыловые районы.Российские войска с 24 февраля продолжают проведение военной спецоперации на Украине, удары наносятся оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам.
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россия, украина, донбасс, днр
Потери ВСУ в Соледаре составили более двух тысяч человек
Вооруженные Силы России продолжают проведение специальной военной операции на Украине.
СУХУМ, 12 авг - Sputnik.
Украинские войска потеряли в Соледаре более двух тысяч человек, сообщило
Минобороны России.
"В результате наступательных действий союзных сил в районе Соледара потери 14-й механизированной бригады ВСУ составили более 2 тысяч человек. Остатки личного состава бригады выведены украинским командованием в тыловые районы", - сказал официальный представитель оборонного ведомства России Игорь Конашенков.
А в населенных пунктах Опытное и Невельское ДНР от ударов ВКС России 56-я мотопехотная бригада ВСУ потеряла более 70% живой силы.
Кроме того, личный состав 23-го батальона бригады в полном составе самовольно оставил боевые позиции и убыл в тыловые районы.
Российские войска с 24 февраля продолжают проведение военной спецоперации на Украине, удары наносятся оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам.