https://sputnik-abkhazia.ru/20220812/poteri-vsu-v-soledare-sostavili-bolee-dvukh-tysyach-chelovek-1040893431.html

Потери ВСУ в Соледаре составили более двух тысяч человек

Потери ВСУ в Соледаре составили более двух тысяч человек

Вооруженные Силы России продолжают проведение специальной военной операции на Украине. 12.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-12T13:39+0300

2022-08-12T13:39+0300

2022-08-12T13:39+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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донбасс

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СУХУМ, 12 авг - Sputnik. Украинские войска потеряли в Соледаре более двух тысяч человек, сообщило Минобороны России.А в населенных пунктах Опытное и Невельское ДНР от ударов ВКС России 56-я мотопехотная бригада ВСУ потеряла более 70% живой силы.Кроме того, личный состав 23-го батальона бригады в полном составе самовольно оставил боевые позиции и убыл в тыловые районы.Российские войска с 24 февраля продолжают проведение военной спецоперации на Украине, удары наносятся оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам.

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россия, украина, донбасс, днр