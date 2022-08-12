https://sputnik-abkhazia.ru/20220812/ruslo-reki-baslata-otveli-ot-zhilykh-domov-1040903021.html

Русло реки Баслата отвели от жилых домов

Русло реки Баслата отвели от жилых домов

СУХУМ, 12 авг - Sputnik. В селе Баслата расчищают и исправляют русло одноименной реки, сообщает администрация Сухумского района. 12.08.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 12 авг - Sputnik. В селе Баслата расчищают и исправляют русло одноименной реки, сообщает администрация Сухумского района.Работы проведут на протяженности 850 метров, их планируют завершить на следующей неделе. На сегодня направление реки изменено: русло отвели от всех жилых домов.Река Баслата протекает по равнине и имеет очень много изгибов в русле, во время ливневых дождей на них появляются заторы. Вследствие чего уровень воды поднимается, происходит подтопление домов сельчан.Так, в начале августа из-за непогоды река вышла из берегов и нанесла ущерб 11 домовладениям. По словам главы села Родика Зетба, всем семьям Правительство возместило ущерб.

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сухумский район, абхазия, реки, подтопления, новости