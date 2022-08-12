https://sputnik-abkhazia.ru/20220812/ruslo-reki-baslata-otveli-ot-zhilykh-domov-1040903021.html
Русло реки Баслата отвели от жилых домов
Русло реки Баслата отвели от жилых домов
СУХУМ, 12 авг - Sputnik. В селе Баслата расчищают и исправляют русло одноименной реки, сообщает администрация Сухумского района. 12.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-12T21:25+0300
2022-08-12T21:25+0300
2022-08-12T21:25+0300
в абхазии
сухумский район
абхазия
реки
подтопления
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/0c/1040903105_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_adf20b577d7de15a1f47c62f931bca16.jpg
СУХУМ, 12 авг - Sputnik. В селе Баслата расчищают и исправляют русло одноименной реки, сообщает администрация Сухумского района.Работы проведут на протяженности 850 метров, их планируют завершить на следующей неделе. На сегодня направление реки изменено: русло отвели от всех жилых домов.Река Баслата протекает по равнине и имеет очень много изгибов в русле, во время ливневых дождей на них появляются заторы. Вследствие чего уровень воды поднимается, происходит подтопление домов сельчан.Так, в начале августа из-за непогоды река вышла из берегов и нанесла ущерб 11 домовладениям. По словам главы села Родика Зетба, всем семьям Правительство возместило ущерб.
сухумский район
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/0c/1040903105_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_f54cf8d2261a7ce2ceff454f693d5551.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сухумский район, абхазия, реки, подтопления, новости
Русло реки Баслата отвели от жилых домов
СУХУМ, 12 авг - Sputnik. В селе Баслата расчищают и исправляют русло одноименной реки, сообщает администрация Сухумского района.
Работы проведут на протяженности 850 метров, их планируют завершить на следующей неделе. На сегодня направление реки изменено: русло отвели от всех жилых домов.
Река Баслата протекает по равнине и имеет очень много изгибов в русле, во время ливневых дождей на них появляются заторы. Вследствие чего уровень воды поднимается, происходит подтопление домов сельчан.
Так, в начале августа из-за непогоды река вышла из берегов и нанесла ущерб 11 домовладениям. По словам главы села Родика Зетба, всем семьям Правительство возместило ущерб.