https://sputnik-abkhazia.ru/20220812/sportivno-igrovoy-kompleks-otkryli-v-gudaute-posle-rekonstruktsii-1040886122.html

Спортивно-игровой комплекс открыли в Гудауте после реконструкции

Спортивно-игровой комплекс открыли в Гудауте после реконструкции

Реконструкция спортивно-игрового комплекса имени Героя Абхазии Джона Кварацхелия в центре Гудауты обошлась в 4 миллиона рублей за счет бюджетных средств и... 12.08.2022, Sputnik Абхазия

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ГУДАУТА, 12 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Многоотраслевой спортивно-игровой комплекс имени Героя Абхазии Джона Кварацхелия открыли после реконструкции в Гудауте.В торжественной обстановке красную ленточку перерезали глава администрации Гудаутского района Баграт Боджгуа и четырехлетний любитель футбола Самсон Агрба. В церемонии также приняли участие депутаты Собрания Гудаутского района, Заслуженные работники физической культуры, бывшие спортсмены, тренеры и родственники Джона Кварацхелия.На реконструкцию комплекса было потрачено 4 миллиона рублей: 1,5 миллиона из них выделили местные власти, а 2,5 миллиона собрали абхазские и российские меценаты – всего около 50 человек.Игровой комплекс был построен в 1970-х годах. В начале 2000-х его ремонтировали, но с годами объект снова пришел в упадок. После реконструкции у любителей спорта появилась возможность не только играть там в футбол, но также в волейбол и баскетбол на отдельной площадке.Начальник отдела образования администрации Гудаутского района Адамыр Харазия поблагодарил всех, кто причастен к открытию этого объекта, и подчеркнул, что такие проекты способствуют популяризации спорта, а также помогают молодежи занять себя полезными для здоровья увлечениями.Он добавил, что в черте города четыре мини-футбольных поля, одно функционирует в селе Джирхуа и одно на стадии реконструкции за счет бюджетных средств в селе Мгудзырхуа.Директор многоотраслевого спортивно-игрового комплекса Илья Щерба, вратарь футбольного клуба "Рица" и тренер "Футбольной академии Гудаута", отметил, что упор в работе площадки будет сделан на подготовку профессиональных спортсменов."В первую очередь акцент будем ставить на тренировках юных игроков "Футбольной академии Гудаута". При этом, конечно, у нас в городе много поклонников футбола и любительских команд. Для них мы подготовим отдельный график. Они смогут занимать это поле за символическую плату, которая пойдет на содержание комплекса", – рассказал он.От имени родственников Джона Кварацхелия за оказанную помощь в капитальном ремонте спорткомплекса благодарность выразил Джума Кварацхелия."Хочу от семьи сказать вам огромное спасибо. На этой площадке вырастет еще много хороших футболистов. Мы на это надеемся. Главное, чтобы больше никогда не было войны", – сказал он.Мастер спорта СССР международного класса, российский и украинский футболист, игрок четырех национальных сборных Ахрик Цвейба учился вместе с Джоном Кварацхелия в гудаутской средней школе №1. В беседе с корреспондентом Sputnik он поделился воспоминаниями о том, каким был Кварацхелия.Знаменитый абхазский спортсмен уверен, что запуск площадок любого спортивного направления нужное и полезное для общества дело, особенно для подрастающего поколения.Заслуженный тренер Абхазии по футболу, ветеран Отечественной войны народа Абхазии Ахра Ладария вспомнил, что в советское время это место пользовалось большой популярностью. Там дети и взрослые могли не только сыграть в футбол и баскетбол, но также в волейбол, ручной мяч и заниматься легкой атлетикой.Герой Абхазии, Джон Кварацхелия родился 30 марта 1963 года в Гудауте. В годы Отечественной войны народа Абхазии защищал родину в составе батальона "Эвкалипт", принимал участие в боевых действиях по освобождению Гагры, Январском и Мартовском наступлениях. Он был командиром роты первого батальона второй мотострелковой бригады. Награжден медалью "За отвагу". Погиб в одном из боев 19 сентября 1993 года.

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абхазия, спорт, гудаута, гудаутский район, футбол