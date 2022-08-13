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Два человека пострадали в аварии Очамчырском районе
Два человека пострадали в аварии Очамчырском районе
На место происшествия выехали спасательное отделение и автомобиль скорой помощи ПСЧ Очамчыры. 13.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-13T11:50+0300
2022-08-13T11:50+0300
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СУХУМ, 13 авг - Sputnik. Россиянка и гражданин Абхазии пострадали в ДТП в Очамчырском районе, сообщает МЧС.По данным спасательного ведомства, авария произошла в пятницу, 12 августа, на республиканской трассе в районе села Кындыг. Столкнулись две иномарки. Пострадавших доставили в Агудзерский госпиталь.
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, мчс абхазии
Два человека пострадали в аварии Очамчырском районе
11:50 13.08.2022 (обновлено: 12:51 13.08.2022)
На место происшествия выехали спасательное отделение и автомобиль скорой помощи ПСЧ Очамчыры.
СУХУМ, 13 авг - Sputnik. Россиянка и гражданин Абхазии пострадали в ДТП в Очамчырском районе, сообщает МЧС.
По данным спасательного ведомства, авария произошла в пятницу, 12 августа, на республиканской трассе в районе села Кындыг. Столкнулись две иномарки.
Пострадавших доставили в Агудзерский госпиталь.