https://sputnik-abkhazia.ru/20220813/ekspert-globalnye-sanktsii-protiv-rossii-uzhe-sluchilis--1040834642.html
Эксперт: глобальные санкции против России уже случились
Эксперт: глобальные санкции против России уже случились
Кандидат политических наук, исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок рассказал, почему глобальных санкций... 13.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-13T14:59+0300
2022-08-13T14:59+0300
2022-08-13T14:59+0300
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Все глобальные санкции уже случились, такого мнения придерживается собеседник радио Sputnik."Конкретно с нефтью более-менее все понятно, с газом остаются разногласия у европейских стран. Основная идея такая, что перед тем, как полностью отказываться от импорта российских углеводородов, необходимо точно знать, что вы это получите где-то в другом месте по более-менее сопоставимой цене, без ущерба для кошелька европейских избирателей и тепла в доме", - рассуждает Бышок.Если бы была возможность моментально переключиться на какой-то другой газ или другую нефть, это было бы сделано еще в первом пакете санкций, но в реальности все намного сложнее, отмечает эксперт."Внутри самой Европы бытует мнение, что санкции необходимы, но вопрос в том, насколько они должны быть жесткие. Если страны "новой" Европы – Польша и страны Балтии - выступают за максимальное отгораживание от России, перерубание каких-то экономических и прочих связей, то страны "старой" Европы - Германия, Франция, Италия и Испания - гораздо более сдержаны в этом отношении", - говорит Бышок.Общее мнение Евросоюза о необходимости санкций против России "ниоткуда не диктуется извне, это общее внутреннее мнение, но разнятся подходы", подчеркивает Бышок."Точно также разнятся подходы к тому, каким образом можно завершить конфликт на Украине. Один подход – это больше снабжать Украину оружием, а другой – наоборот, требовать перейти к переговорам", - говорит собеседник Sputnik.Комментарий эксперта слушайте в аудиозаписи.
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Эксперт: глобальные санкции против России уже случились
Кандидат политических наук, исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок рассказал, почему глобальных санкций против России больше не будет.
Все глобальные санкции уже случились, такого мнения придерживается собеседник радио Sputnik.
"Конкретно с нефтью более-менее все понятно, с газом остаются разногласия у европейских стран. Основная идея такая, что перед тем, как полностью отказываться от импорта российских углеводородов, необходимо точно знать, что вы это получите где-то в другом месте по более-менее сопоставимой цене, без ущерба для кошелька европейских избирателей и тепла в доме", - рассуждает Бышок.
Если бы была возможность моментально переключиться на какой-то другой газ или другую нефть, это было бы сделано еще в первом пакете санкций, но в реальности все намного сложнее, отмечает эксперт.
"Внутри самой Европы бытует мнение, что санкции необходимы, но вопрос в том, насколько они должны быть жесткие. Если страны "новой" Европы – Польша и страны Балтии - выступают за максимальное отгораживание от России, перерубание каких-то экономических и прочих связей, то страны "старой" Европы - Германия, Франция, Италия и Испания - гораздо более сдержаны в этом отношении", - говорит Бышок.
Общее мнение Евросоюза о необходимости санкций против России "ниоткуда не диктуется извне, это общее внутреннее мнение, но разнятся подходы", подчеркивает Бышок.
"Точно также разнятся подходы к тому, каким образом можно завершить конфликт на Украине. Один подход – это больше снабжать Украину оружием, а другой – наоборот, требовать перейти к переговорам", - говорит собеседник Sputnik.
Комментарий эксперта слушайте в аудиозаписи.