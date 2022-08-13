https://sputnik-abkhazia.ru/20220813/ekspert-globalnye-sanktsii-protiv-rossii-uzhe-sluchilis--1040834642.html

Эксперт: глобальные санкции против России уже случились

Эксперт: глобальные санкции против России уже случились

Кандидат политических наук, исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок рассказал, почему глобальных санкций... 13.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-13T14:59+0300

2022-08-13T14:59+0300

2022-08-13T14:59+0300

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Бышок Бышок

Все глобальные санкции уже случились, такого мнения придерживается собеседник радио Sputnik."Конкретно с нефтью более-менее все понятно, с газом остаются разногласия у европейских стран. Основная идея такая, что перед тем, как полностью отказываться от импорта российских углеводородов, необходимо точно знать, что вы это получите где-то в другом месте по более-менее сопоставимой цене, без ущерба для кошелька европейских избирателей и тепла в доме", - рассуждает Бышок.Если бы была возможность моментально переключиться на какой-то другой газ или другую нефть, это было бы сделано еще в первом пакете санкций, но в реальности все намного сложнее, отмечает эксперт."Внутри самой Европы бытует мнение, что санкции необходимы, но вопрос в том, насколько они должны быть жесткие. Если страны "новой" Европы – Польша и страны Балтии - выступают за максимальное отгораживание от России, перерубание каких-то экономических и прочих связей, то страны "старой" Европы - Германия, Франция, Италия и Испания - гораздо более сдержаны в этом отношении", - говорит Бышок.Общее мнение Евросоюза о необходимости санкций против России "ниоткуда не диктуется извне, это общее внутреннее мнение, но разнятся подходы", подчеркивает Бышок."Точно также разнятся подходы к тому, каким образом можно завершить конфликт на Украине. Один подход – это больше снабжать Украину оружием, а другой – наоборот, требовать перейти к переговорам", - говорит собеседник Sputnik.Комментарий эксперта слушайте в аудиозаписи.

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