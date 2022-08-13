https://sputnik-abkhazia.ru/20220813/grazhdane-i-bezdari-slova-vydumannye-russkimi-pisatelyami-1040885407.html

Граждане и бездари: слова, выдуманные русскими писателями

Граждане и бездари: слова, выдуманные русскими писателями

Выясняем, как развивался русский язык и какую роль в этом сыграли классики литературы. 13.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-13T12:57+0300

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Граждане, бездари и любовники: слова, выдуманные русскими писателями Граждане, бездари и любовники: слова, выдуманные русскими писателями

Кто из поэтов и писателей первым завел в русском языке "любовницу"? Как называли "летчиков" и "инопланетян" до того, как придумали такие слова? Какой неологизм не пришелся по вкусу Екатерине II? Благодаря кому ночи в Петербурге — "белые"? О словах, придуманных писателями и поэтами, рассказывает филолог, доцент РУДН Татьяна Коренькова.Слушайте подкасты РИА Новости.

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