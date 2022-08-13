https://sputnik-abkhazia.ru/20220813/novyy-podkhod-volvach-rasskazal-ob-osobennostyakh-investprogrammy-2023-2025-1040896788.html

Новый подход: Вольвач рассказал об особенностях Инвестпрограммы 2023-2025

Новый подход: Вольвач рассказал об особенностях Инвестпрограммы 2023-2025

Заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач дал эксклюзивное интервью информационному агентству Sputnik Абхазия 13.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-13T19:34+0300

2022-08-13T19:34+0300

2022-08-13T19:34+0300

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Он рассказал об особенностях Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии. Так, в новом документе предусматривается создать такие условия, при которых абхазская экономика будет меньше зависеть от прямых дотаций из России. Для этого, по мнению Вольвача, необходимо использовать потенциал республики в области туризма. Кроме того, замминистра коснулся проблем в сфере электроэнергетики Абхазии, поделился своим видением того, как можно обеспечить энергетическую безопасность республики.Вольвач рассказал, что Российская Федерация продолжит софинансировать зарплаты жителям Абхазии. По его словам, до 2025 года средние зарплаты должны вырасти в два с половиной раза по государственному сектору.

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мультимедиа, видео, абхазия, экономика, электроэнергетика, видео