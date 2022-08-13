https://sputnik-abkhazia.ru/20220813/razreshenie-s-ogranicheniyami-v-abkhazii-otkrylsya-okhotnichiy-sezon-1040820352.html

Разрешение с ограничениями: в Абхазии открылся охотничий сезон

Разрешение с ограничениями: в Абхазии открылся охотничий сезон

В Абхазии разрешено охотиться на серну, косулю, кабана, медведя, шакала, запрещено охотиться на все виды краснокнижных зверей и птиц - это благородная рысь... 13.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-13T08:45+0300

2022-08-13T08:45+0300

2022-08-13T08:45+0300

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СУХУМ, 13 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Охотничий сезон в Абхазии открылся 13 августа, согласно принятому распоряжению о сроках охоты и нормах добычи охотничьих животных, сообщили Sputnik в Обществе охотников и рыболовов республики.По традиции сезон открывается с охоты на перепелов. Согласно установленным правилам, одному охотнику разрешено подстрелить не более 20 перепелов за одну охоту.На уток всех видов и лысух охота разрешена с 14 сентября по 15 марта, на серну, косулю и кабана можно будет идти с 1 октября по 15 января.Помимо этого, с 5 октября по 25 декабря можно будет охотиться на вальдшнепа: за одну охоту можно добыть не более пяти птиц. Охотничий сезон в республике завершится 15 марта следующего года.В Абхазии разрешено охотиться на серну, косулю, кабана, медведя, шакала, запрещено охотиться на все виды краснокнижных зверей и птиц – это благородная рысь, лесная кошка, все виды дятлов и все виды хищных и певчих птиц.Кроме того, запрещается охота в особо охраняемых зонах, в заповедниках, национальных парках, в промышленных зонах, в городах и на расстоянии трех километров вокруг них.Для законной охоты необходимо пройти регистрацию охотничьего оружия в МВД и иметь удостоверение на хранение и ношение оружия. Во время охоты при себе нужно иметь охотничьи билет от Охотобщества и квитанцию об оплате госпошлины на охоту.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210815/Dobyt-dich-okhota-v-Abkhazii---1033032242.html

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