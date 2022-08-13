https://sputnik-abkhazia.ru/20220813/unikalnyy-gyuenos-raskopki-antichnogo-goroda-v-ochamchyre-1040893798.html

Уникальный Гюэнос: раскопки античного города в Очамчыре

Уникальный Гюэнос: раскопки античного города в Очамчыре

В конце июля абхазские и российские ученые продолжили раскопки в античном городище на территории современной Очамчыры, которую они изучают уже четвертый год... 13.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-13T19:56+0300

2022-08-13T19:56+0300

2022-08-13T19:56+0300

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Гюэнос или Гиенос - единственный точно локализованный античный город. Диоскуриада и Питиунт достоверно пока не найдены.Гюэнос был построен на трех холмах. Два холма, которые располагались в районе нынешнего морпорта были исследованы еще в 20-30-х годах прошлого столетия.Археологи сейчас исследуют третий холм. Ранее на этом месте раскопал храм ученый, общественно-политический деятель Сергей Шамба.

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фото , мультимедиа, абхазия, раскопки, фото