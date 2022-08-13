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https://sputnik-abkhazia.ru/20220813/unikalnyy-gyuenos-raskopki-antichnogo-goroda-v-ochamchyre-1040893798.html
Уникальный Гюэнос: раскопки античного города в Очамчыре
Уникальный Гюэнос: раскопки античного города в Очамчыре
В конце июля абхазские и российские ученые продолжили раскопки в античном городище на территории современной Очамчыры, которую они изучают уже четвертый год... 13.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-13T19:56+0300
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Гюэнос или Гиенос - единственный точно локализованный античный город. Диоскуриада и Питиунт достоверно пока не найдены.Гюэнос был построен на трех холмах. Два холма, которые располагались в районе нынешнего морпорта были исследованы еще в 20-30-х годах прошлого столетия.Археологи сейчас исследуют третий холм. Ранее на этом месте раскопал храм ученый, общественно-политический деятель Сергей Шамба.
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фото , мультимедиа, абхазия, раскопки, фото

Уникальный Гюэнос: раскопки античного города в Очамчыре

19:56 13.08.2022
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В конце июля абхазские и российские ученые продолжили раскопки в античном городище на территории современной Очамчыры, которую они изучают уже четвертый год подряд.
Гюэнос или Гиенос - единственный точно локализованный античный город. Диоскуриада и Питиунт достоверно пока не найдены.
Гюэнос был построен на трех холмах. Два холма, которые располагались в районе нынешнего морпорта были исследованы еще в 20-30-х годах прошлого столетия.
Археологи сейчас исследуют третий холм. Ранее на этом месте раскопал храм ученый, общественно-политический деятель Сергей Шамба.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ученые обнаружили при раскопках в Гюэносе культовое место, где нашли бронзовую фигурку божества V века до нашей эры.

Ученые обнаружили при раскопках в Гюэносе культовое место, где нашли бронзовую фигурку божества V века до нашей эры. - Sputnik Абхазия
1/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ученые обнаружили при раскопках в Гюэносе культовое место, где нашли бронзовую фигурку божества V века до нашей эры.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Археологи раскопали три древних захоронения рядом с храмом.

Археологи раскопали три древних захоронения рядом с храмом. - Sputnik Абхазия
2/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Археологи раскопали три древних захоронения рядом с храмом.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Гюэнос - уникальный древний город.

Гюэнос - уникальный древний город. - Sputnik Абхазия
3/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гюэнос - уникальный древний город.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Он единственный точно локализованный античный город на территории Абхазии, к тому же богат на находки.

Он единственный точно локализованный античный город на территории Абхазии, к тому же богат на находки. - Sputnik Абхазия
4/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Он единственный точно локализованный античный город на территории Абхазии, к тому же богат на находки.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Это был город на трех холмах. Такой ландшафт получился не случайно. Он объясняется тем, что раньше здесь было много болотистых мест, и люди селились на возвышенностях, где почва была сухой.

Это был город на трех холмах. Такой ландшафт получился не случайно. Он объясняется тем, что раньше здесь было много болотистых мест, и люди селились на возвышенностях, где почва была сухой. - Sputnik Абхазия
5/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Это был город на трех холмах. Такой ландшафт получился не случайно. Он объясняется тем, что раньше здесь было много болотистых мест, и люди селились на возвышенностях, где почва была сухой.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ученые уже достигли доантичного культурного слоя.

Ученые уже достигли доантичного культурного слоя. - Sputnik Абхазия
6/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ученые уже достигли доантичного культурного слоя.

© Sputnik / Томас Тхайцук

И находят подтверждение, что до появления греков на этом месте жили местные племена.

И находят подтверждение, что до появления греков на этом месте жили местные племена. - Sputnik Абхазия
7/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

И находят подтверждение, что до появления греков на этом месте жили местные племена.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Уже нашли много фрагментов местной черепицы, датируемой VIII-VII веками до нашей эры.

Уже нашли много фрагментов местной черепицы, датируемой VIII-VII веками до нашей эры. - Sputnik Абхазия
8/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Уже нашли много фрагментов местной черепицы, датируемой VIII-VII веками до нашей эры.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Отсутствие следов пожаров и войн свидетельствует о том, что пришедшие сюда колонисты не вступали в конфликт с местным населением, между греками и предками абхазов была интеграция.

Отсутствие следов пожаров и войн свидетельствует о том, что пришедшие сюда колонисты не вступали в конфликт с местным населением, между греками и предками абхазов была интеграция. - Sputnik Абхазия
9/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Отсутствие следов пожаров и войн свидетельствует о том, что пришедшие сюда колонисты не вступали в конфликт с местным населением, между греками и предками абхазов была интеграция.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Раскопки Гюэноса длятся уже четыре года.

Раскопки Гюэноса длятся уже четыре года. - Sputnik Абхазия
10/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Раскопки Гюэноса длятся уже четыре года.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ранее археологи обнаружили плинфу с надписью на арамейском языке, капитель из импортного каррарского мрамора.

Ранее археологи обнаружили плинфу с надписью на арамейском языке, капитель из импортного каррарского мрамора. - Sputnik Абхазия
11/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ранее археологи обнаружили плинфу с надписью на арамейском языке, капитель из импортного каррарского мрамора.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В прошлом году были найдены свинцовый саркофаг и скоба деревянного седла. Все находки передаются Абхазскому государственному музею.

В прошлом году были найдены свинцовый саркофаг и скоба деревянного седла. Все находки передаются Абхазскому государственному музею. - Sputnik Абхазия
12/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

В прошлом году были найдены свинцовый саркофаг и скоба деревянного седла. Все находки передаются Абхазскому государственному музею.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Прайс-лист, который ученые придумали в шутку.

Прайс-лист, который ученые придумали в шутку. - Sputnik Абхазия
13/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Прайс-лист, который ученые придумали в шутку.

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