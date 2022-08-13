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Уникальный Гюэнос: раскопки античного города в Очамчыре
Уникальный Гюэнос: раскопки античного города в Очамчыре
В конце июля абхазские и российские ученые продолжили раскопки в античном городище на территории современной Очамчыры, которую они изучают уже четвертый год... 13.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-13T19:56+0300
2022-08-13T19:56+0300
2022-08-13T19:56+0300
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Гюэнос или Гиенос - единственный точно локализованный античный город. Диоскуриада и Питиунт достоверно пока не найдены.Гюэнос был построен на трех холмах. Два холма, которые располагались в районе нынешнего морпорта были исследованы еще в 20-30-х годах прошлого столетия.Археологи сейчас исследуют третий холм. Ранее на этом месте раскопал храм ученый, общественно-политический деятель Сергей Шамба.
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фото , мультимедиа, абхазия, раскопки, фото
Уникальный Гюэнос: раскопки античного города в Очамчыре
В конце июля абхазские и российские ученые продолжили раскопки в античном городище на территории современной Очамчыры, которую они изучают уже четвертый год подряд.
Гюэнос или Гиенос - единственный точно локализованный античный город. Диоскуриада и Питиунт достоверно пока не найдены.
Гюэнос был построен на трех холмах. Два холма, которые располагались в районе нынешнего морпорта были исследованы еще в 20-30-х годах прошлого столетия.
Археологи сейчас исследуют третий холм. Ранее на этом месте раскопал храм ученый, общественно-политический деятель Сергей Шамба.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Ученые обнаружили при раскопках в Гюэносе культовое место, где нашли бронзовую фигурку божества V века до нашей эры.
Ученые обнаружили при раскопках в Гюэносе культовое место, где нашли бронзовую фигурку божества V века до нашей эры.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Археологи раскопали три древних захоронения рядом с храмом.
Археологи раскопали три древних захоронения рядом с храмом.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Гюэнос - уникальный древний город.
Гюэнос - уникальный древний город.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Он единственный точно локализованный античный город на территории Абхазии, к тому же богат на находки.
Он единственный точно локализованный античный город на территории Абхазии, к тому же богат на находки.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Это был город на трех холмах. Такой ландшафт получился не случайно. Он объясняется тем, что раньше здесь было много болотистых мест, и люди селились на возвышенностях, где почва была сухой.
Это был город на трех холмах. Такой ландшафт получился не случайно. Он объясняется тем, что раньше здесь было много болотистых мест, и люди селились на возвышенностях, где почва была сухой.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Ученые уже достигли доантичного культурного слоя.
Ученые уже достигли доантичного культурного слоя.
© Sputnik / Томас Тхайцук
И находят подтверждение, что до появления греков на этом месте жили местные племена.
И находят подтверждение, что до появления греков на этом месте жили местные племена.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Уже нашли много фрагментов местной черепицы, датируемой VIII-VII веками до нашей эры.
Уже нашли много фрагментов местной черепицы, датируемой VIII-VII веками до нашей эры.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Отсутствие следов пожаров и войн свидетельствует о том, что пришедшие сюда колонисты не вступали в конфликт с местным населением, между греками и предками абхазов была интеграция.
Отсутствие следов пожаров и войн свидетельствует о том, что пришедшие сюда колонисты не вступали в конфликт с местным населением, между греками и предками абхазов была интеграция.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Раскопки Гюэноса длятся уже четыре года.
Раскопки Гюэноса длятся уже четыре года.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Ранее археологи обнаружили плинфу с надписью на арамейском языке, капитель из импортного каррарского мрамора.
Ранее археологи обнаружили плинфу с надписью на арамейском языке, капитель из импортного каррарского мрамора.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В прошлом году были найдены свинцовый саркофаг и скоба деревянного седла. Все находки передаются Абхазскому государственному музею.
В прошлом году были найдены свинцовый саркофаг и скоба деревянного седла. Все находки передаются Абхазскому государственному музею.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Прайс-лист, который ученые придумали в шутку.
Прайс-лист, который ученые придумали в шутку.