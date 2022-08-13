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Вакцину "Спутник" обновили для защиты от новых штаммов коронавируса
Вакцину "Спутник" обновили для защиты от новых штаммов коронавируса
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 "Спутник V". 13.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-13T09:27+0300
2022-08-13T09:27+0300
2022-08-13T09:27+0300
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СУХУМ, 13 авг – Sputnik. В России создали вакцину, которая будет защищать от новых вариантов "омикрона", сообщает РИА Новости со ссылкой на директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Препарат создан на той же платформе, что и "Спутник V", его название останется прежним, обновлен лишь антигенный состав.По словам Гинцбурга, вакцина содержит последовательность из "дельты" и "омикрона", предположительно, она должна хорошо защищать как от этих штаммов, так и от варианта ВА.5.По действующему российскому закону, клинические испытания прививки займут 5-6 месяцев, а за это время могут появиться новые варианты ковида, допустил Гинцбург. Поэтому центр Гамалеи планирует пойти по регламенту замены вакцинного штамма у гриппа, эта процедура занимает три месяца.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
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россия, медицина, мировая пандемия коронавируса covid-19, новости, вирусы
Вакцину "Спутник" обновили для защиты от новых штаммов коронавируса
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 "Спутник V".
СУХУМ, 13 авг – Sputnik.
В России создали вакцину, которая будет защищать от новых вариантов "омикрона", сообщает РИА Новости
со ссылкой на директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Препарат создан на той же платформе, что и "Спутник V", его название останется прежним, обновлен лишь антигенный состав.
По словам Гинцбурга, вакцина содержит последовательность из "дельты" и "омикрона", предположительно, она должна хорошо защищать как от этих штаммов, так и от варианта ВА.5.
"Эта вакцина создана на той же платформе, что и "Спутник", она так и будет называться, изменится лишь антигенный состав. Неправильно даже называть ее новой вакциной, потому что когда мы колемся гриппозной вакциной, каждый год у нее новый антигенный состав, но никто ее не называет новой", - сказал вирусолог.
По действующему российскому закону, клинические испытания прививки займут 5-6 месяцев, а за это время могут появиться новые варианты ковида, допустил Гинцбург. Поэтому центр Гамалеи планирует пойти по регламенту замены вакцинного штамма у гриппа, эта процедура занимает три месяца.