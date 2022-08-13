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Вольвач: экономика Абхазии может позволить себе меньше зависеть от России
Вольвач: экономика Абхазии может позволить себе меньше зависеть от России
Межправительственное Соглашение о содействии социально-экономическому развитию Абхазии на 2022-2025 годы было подписано в Москве в начале августа. 13.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-13T14:21+0300
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СУХУМ, 13 авг - Sputnik. Экономика Абхазии в том состоянии зрелости, когда она должна позволить себе меньше зависеть от прямых дотаций от Российской Федерации, заявил замглавы Минэкономразвития России Дмитрий Вольвач в эксклюзивном интервью Sputnik.Вольвач коснулся параметров Инвестпрограммы на 2022-2025 годы, принятой неделю назад в Москве. Он пояснил, что с учетом практики совместной работы было решено немного изменить подход в оказании помощи Абхазии: перейти от прямых точечных поддержек на построение взаимоотношений экономической помощи.При этом Вольвач отметил, что Россия продолжит софинансировать зарплаты жителям Абхазии. "До 2025 года средние зарплаты должны вырасти в два с половиной раза по государственному сектору. Естественно, за этим должны подтянуться зарплаты и доходы населения в частном секторе, на 20% должен вырасти валовый внутренний продукт республики, это очень серьезный рост за три года, серьезная динамика", - подчеркнул он.
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абхазия, экономика, новости, общество
Вольвач: экономика Абхазии может позволить себе меньше зависеть от России
14:21 13.08.2022 (обновлено: 14:40 13.08.2022)
Межправительственное Соглашение о содействии социально-экономическому развитию Абхазии на 2022-2025 годы было подписано в Москве в начале августа.
СУХУМ, 13 авг - Sputnik. Экономика Абхазии в том состоянии зрелости, когда она должна позволить себе меньше зависеть от прямых дотаций от Российской Федерации, заявил замглавы Минэкономразвития России Дмитрий Вольвач в эксклюзивном интервью Sputnik.
Вольвач коснулся параметров Инвестпрограммы на 2022-2025 годы, принятой неделю назад в Москве. Он пояснил, что с учетом практики совместной работы было решено немного изменить подход в оказании помощи Абхазии: перейти от прямых точечных поддержек на построение взаимоотношений экономической помощи.
"Когда экономика республики должна развиваться за счет собственных возможностей, того потенциала, который есть, потенциал колоссальный. Это и туристическая сфера, и санаторно-бальнеологическая сфера, и сельское хозяйство, и переработка. Это много направлений, которые можно и нужно в республике развивать, поэтому мы решили пойти таким путем", - сказал замминистра.
При этом Вольвач отметил, что Россия продолжит софинансировать зарплаты жителям Абхазии.
"До 2025 года средние зарплаты должны вырасти в два с половиной раза по государственному сектору. Естественно, за этим должны подтянуться зарплаты и доходы населения в частном секторе, на 20% должен вырасти валовый внутренний продукт республики, это очень серьезный рост за три года, серьезная динамика", - подчеркнул он.