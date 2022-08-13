https://sputnik-abkhazia.ru/20220813/volvach-ekonomika-abkhazii-mozhet-pozvolit-sebe-menshe-zaviset-ot-rossii-1040906480.html

Вольвач: экономика Абхазии может позволить себе меньше зависеть от России

Вольвач: экономика Абхазии может позволить себе меньше зависеть от России

Межправительственное Соглашение о содействии социально-экономическому развитию Абхазии на 2022-2025 годы было подписано в Москве в начале августа. 13.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-13T14:21+0300

2022-08-13T14:21+0300

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СУХУМ, 13 авг - Sputnik. Экономика Абхазии в том состоянии зрелости, когда она должна позволить себе меньше зависеть от прямых дотаций от Российской Федерации, заявил замглавы Минэкономразвития России Дмитрий Вольвач в эксклюзивном интервью Sputnik.Вольвач коснулся параметров Инвестпрограммы на 2022-2025 годы, принятой неделю назад в Москве. Он пояснил, что с учетом практики совместной работы было решено немного изменить подход в оказании помощи Абхазии: перейти от прямых точечных поддержек на построение взаимоотношений экономической помощи.При этом Вольвач отметил, что Россия продолжит софинансировать зарплаты жителям Абхазии. "До 2025 года средние зарплаты должны вырасти в два с половиной раза по государственному сектору. Естественно, за этим должны подтянуться зарплаты и доходы населения в частном секторе, на 20% должен вырасти валовый внутренний продукт республики, это очень серьезный рост за три года, серьезная динамика", - подчеркнул он.

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абхазия, экономика, новости, общество