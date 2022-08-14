https://sputnik-abkhazia.ru/20220814/abkhaziya-debyutirovala-v-tankovom-biatlone-na-armi-2022-1040928673.html

Абхазия дебютировала в "Танковом биатлоне" на АрМИ-2022

Абхазия дебютировала в "Танковом биатлоне" на АрМИ-2022

АрМИ-2022 проходит с 13 по 27 августа на территории 12 государств. Всего представлены 37 стран. 14.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-14T15:31+0300

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армия

абхазия

россия

танковый биатлон

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СУХУМ, 14 авг – Sputnik. Абхазские танкисты в воскресенье, 14 августа, выступили на соревнованиях в "Танковом биатлоне" на АрМИ-2022 с командами Таджикистана и Судана.По итогам заездов первых экипажей команд второго дивизиона, танкисты из Таджикистана показали лучшее время - 33:28, Абхазия второй результат – 44:11, а экипаж из Судана стал третьим – 58:30. Абхазия участвует в "Танковом биатлоне" с 2020 года. В дебютном выступлении команда заняла восьмое место, в 2021 году абхазские танкисты были шестыми.В заезде участвовали танкисты: командир танка лейтенант Роберт Хашба, механик-водитель лейтенант Яшар Ашуба, наводчик - оператор старший лейтенант Роман Лагвилава.В рамках армейских международных игр АрМИ-2022 семь команд из состава Вооруженных сил Абхазии участвуют в конкурсах "Танковый биатлон" в Алабино, "Эльбрусское кольцо" в Кабардино-Балкарии, "Снайперский рубеж" в Венесуэле, "Специальный рывок" в Сергиевом Посаде, "Военно-медицинская эстафета" в Санкт-Петербурге, "Армия культуры" и "Национальная кухня" в Алабино.Сборная Абхазии состоит из 80 человек. Команды вылетели из Сухумского аэропорта 3 августа самолетом ВКС России в Москву.

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