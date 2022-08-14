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Абхазия дебютировала в "Танковом биатлоне" на АрМИ-2022
Абхазия дебютировала в "Танковом биатлоне" на АрМИ-2022
АрМИ-2022 проходит с 13 по 27 августа на территории 12 государств. Всего представлены 37 стран. 14.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-14T15:31+0300
2022-08-14T15:31+0300
2022-08-14T15:31+0300
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абхазия
россия
танковый биатлон
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СУХУМ, 14 авг – Sputnik. Абхазские танкисты в воскресенье, 14 августа, выступили на соревнованиях в "Танковом биатлоне" на АрМИ-2022 с командами Таджикистана и Судана.По итогам заездов первых экипажей команд второго дивизиона, танкисты из Таджикистана показали лучшее время - 33:28, Абхазия второй результат – 44:11, а экипаж из Судана стал третьим – 58:30. Абхазия участвует в "Танковом биатлоне" с 2020 года. В дебютном выступлении команда заняла восьмое место, в 2021 году абхазские танкисты были шестыми.В заезде участвовали танкисты: командир танка лейтенант Роберт Хашба, механик-водитель лейтенант Яшар Ашуба, наводчик - оператор старший лейтенант Роман Лагвилава.В рамках армейских международных игр АрМИ-2022 семь команд из состава Вооруженных сил Абхазии участвуют в конкурсах "Танковый биатлон" в Алабино, "Эльбрусское кольцо" в Кабардино-Балкарии, "Снайперский рубеж" в Венесуэле, "Специальный рывок" в Сергиевом Посаде, "Военно-медицинская эстафета" в Санкт-Петербурге, "Армия культуры" и "Национальная кухня" в Алабино.Сборная Абхазии состоит из 80 человек. Команды вылетели из Сухумского аэропорта 3 августа самолетом ВКС России в Москву.
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армия, абхазия, россия, танковый биатлон
Абхазия дебютировала в "Танковом биатлоне" на АрМИ-2022
АрМИ-2022 проходит с 13 по 27 августа на территории 12 государств. Всего представлены 37 стран.
СУХУМ, 14 авг – Sputnik. Абхазские танкисты в воскресенье, 14 августа, выступили на соревнованиях в "Танковом биатлоне" на АрМИ-2022 с командами Таджикистана и Судана.
По итогам заездов первых экипажей команд второго дивизиона, танкисты из Таджикистана показали лучшее время - 33:28, Абхазия второй результат – 44:11, а экипаж из Судана стал третьим – 58:30.
Абхазия участвует в "Танковом биатлоне" с 2020 года. В дебютном выступлении команда заняла восьмое место, в 2021 году абхазские танкисты были шестыми.
В заезде участвовали танкисты: командир танка лейтенант Роберт Хашба, механик-водитель лейтенант Яшар Ашуба, наводчик - оператор старший лейтенант Роман Лагвилава.
В соревновании "Танковый биатлон" команды разбиты на два дивизиона. После индивидуальных гонок, в которых выступят все страны, состоится полуфинал, в него выйдут 12 лучших команд, по шесть из каждого дивизиона. В финале "Танкового биатлона", который пройдет 27 августа, сыграют четыре команды.
В рамках армейских международных игр АрМИ-2022 семь команд из состава Вооруженных сил Абхазии участвуют в конкурсах "Танковый биатлон" в Алабино, "Эльбрусское кольцо" в Кабардино-Балкарии, "Снайперский рубеж" в Венесуэле, "Специальный рывок" в Сергиевом Посаде, "Военно-медицинская эстафета" в Санкт-Петербурге, "Армия культуры" и "Национальная кухня" в Алабино.
Сборная Абхазии состоит из 80 человек. Команды вылетели из Сухумского аэропорта 3 августа самолетом ВКС России в Москву.