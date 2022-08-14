https://sputnik-abkhazia.ru/20220814/abkhazskie-tankisty-budut-sorevnovatsya-s-komandoy-tadzhikistana-v-tankovom-biatlone--1040921626.html

Абхазские танкисты будут соревноваться с командой Таджикистана в "Танковом биатлоне"

Абхазские танкисты будут соревноваться с командой Таджикистана в "Танковом биатлоне"

Соревнования проходят в воскресенье на подмосковном полигоне Алабино. Военнослужащие Минобороны Абхазии начинают свой заезд в 12:00. 14.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-14T09:52+0300

2022-08-14T09:52+0300

2022-08-14T09:52+0300

абхазия

россия

армия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/08/1040810754_0:96:3301:1953_1920x0_80_0_0_dd85a1ca1c9e9b47a514b9a5d43b2dfa.jpg

СУХУМ, 14 авг - Sputnik. Абхазские танкисты будут соревноваться в "Танковом биатлоне" на АрМИ-2022 с командой Таджикистана в воскресенье 14 августа, сообщил Sputnik замначальника Генштаба Вооруженных сил Абхазии, подполковник Вадим Камкия.По итогам жеребьевки, команда из Абхазии выступит во втором дивизионе вместе с Зимбабве, Ираном, Лаосом, Мали, Мьянмой, Сирией, Суданом, Таджикистаном и Южной Осетией.По словам Камкия, если команда из Абхазии попадет в тройку лидеров в своей группе, то в следующем году она уже будет выступать в первом дивизионе.В рамках армейских международных игр АрМИ-2022 семь команд из состава Вооруженных сил Абхазии участвуют в конкурсах "Танковый биатлон" в Алабино, "Эльбрусское кольцо" в Кабардино-Балкарии, "Снайперский рубеж" в Венесуэле, "Специальный рывок" в Сергиевом Посаде, "Военно-медицинская эстафета" в Санкт-Петербурге, "Армия культуры" и "Национальная кухня" в Алабино. Сборная Абхазии состоит из 80 человек. Команды вылетели из Сухумского аэропорта 3 августа самолетом ВКС России в Москву.АрМИ-2022 пройдет с 13 по 27 августа на территории 12 государств. Всего представлены 37 стран.Абхазия участвует в АрМИ третий год. В этот раз наши военные проявят себя в семи конкурсах из 36, в том числе, впервые в снайперском рубеже в Венесуэле/

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

абхазия, россия, армия