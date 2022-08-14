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Бжания почтил память погибших в Отечественной войне народа Абхазии

Бжания почтил память погибших в Отечественной войне народа Абхазии

Тридцать лет назад, 14 августа 1992 года, под предлогом охраны железной дороги войска Госсовета Грузии вероломно вторглись на территорию Республики Абхазия. 14.08.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 14 авг - Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Аслан Бжания возложил цветы к Мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии.В церемонии возложения цветов в Парке Славы приняли участие премьер-министр Александр Анкваб, спикер Парламента Лаша Ашуба, члены Правительства, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев, ветераны и общественность. После возложения у мемориала Боевой Славы его участники отправились к могиле первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. По официальной версии Тбилиси, введение войск 14 августа 1992 года было обусловлено охраной железной дороги на участке Псоу - Ингур. План оккупации Абхазии носил кодовое название "Меч".Ввод грузинских войск вызвал вооруженное противостояние, переросшее в кровопролитную грузино-абхазскую войну. Председатель Верховного Совета Республики Абхазия Владислав Ардзинба по телевидению обратился к народу с призывом встать на защиту Родины.Отечественной война народа Абхазии продлилась 413 дней и завершилась 30 сентября 1993 года, когда абхазская армия вышла к госгранице по реке Ингур, преследую отступавшие грузинские войска.

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