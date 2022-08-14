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Число погибших в результате взрыва в Ереване выросло до двух
Число погибших в результате взрыва в Ереване выросло до двух
Разбор завалов на месте взрыва в Ереване продолжается. Спасателям помогают добровольцы. 14.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-14T19:11+0300
2022-08-14T19:11+0300
2022-08-14T19:11+0300
ереван
армения
происшествия
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СУХУМ, 14 авг - Sputnik. Число погибших в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване увеличилось до двух, сообщает минздрав Армении."Спасатели извлекли из-под завалов тело одного человека. Число погибших в результате взрыва увеличилось до двух человек", - говорится в сообщении пресс-службы.Отмечается, что ранения получили 60 человек, состояние 36 из них оценивается как средней тяжести, 22 человека выписаны из больницы.Кроме того, по данным Sputnik Армения, без вести пропавшими считаются 20 человек.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ереван, армения, происшествия
Число погибших в результате взрыва в Ереване выросло до двух
Разбор завалов на месте взрыва в Ереване продолжается. Спасателям помогают добровольцы.
СУХУМ, 14 авг - Sputnik. Число погибших в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване увеличилось до двух, сообщает минздрав Армении.
"Спасатели извлекли из-под завалов тело одного человека. Число погибших в результате взрыва увеличилось до двух человек", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что ранения получили 60 человек, состояние 36 из них оценивается как средней тяжести, 22 человека выписаны из больницы.
Кроме того, по данным Sputnik Армения, без вести пропавшими считаются 20 человек.