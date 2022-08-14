https://sputnik-abkhazia.ru/20220814/chislo-pogibshikh-v-rezultate-vzryva-v-erevane-vyroslo-do-dvukh-1040941224.html

Число погибших в результате взрыва в Ереване выросло до двух

Число погибших в результате взрыва в Ереване выросло до двух

Разбор завалов на месте взрыва в Ереване продолжается. Спасателям помогают добровольцы. 14.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-14T19:11+0300

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ереван

армения

происшествия

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СУХУМ, 14 авг - Sputnik. Число погибших в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване увеличилось до двух, сообщает минздрав Армении."Спасатели извлекли из-под завалов тело одного человека. Число погибших в результате взрыва увеличилось до двух человек", - говорится в сообщении пресс-службы.Отмечается, что ранения получили 60 человек, состояние 36 из них оценивается как средней тяжести, 22 человека выписаны из больницы.Кроме того, по данным Sputnik Армения, без вести пропавшими считаются 20 человек.

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ереван, армения, происшествия