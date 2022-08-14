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https://sputnik-abkhazia.ru/20220814/chislo-pogibshikh-v-rezultate-vzryva-v-erevane-vyroslo-do-dvukh-1040941224.html
Число погибших в результате взрыва в Ереване выросло до двух
Число погибших в результате взрыва в Ереване выросло до двух
Разбор завалов на месте взрыва в Ереване продолжается. Спасателям помогают добровольцы. 14.08.2022, Sputnik Абхазия
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ереван
армения
происшествия
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СУХУМ, 14 авг - Sputnik. Число погибших в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване увеличилось до двух, сообщает минздрав Армении."Спасатели извлекли из-под завалов тело одного человека. Число погибших в результате взрыва увеличилось до двух человек", - говорится в сообщении пресс-службы.Отмечается, что ранения получили 60 человек, состояние 36 из них оценивается как средней тяжести, 22 человека выписаны из больницы.Кроме того, по данным Sputnik Армения, без вести пропавшими считаются 20 человек.
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Число погибших в результате взрыва в Ереване выросло до двух

19:11 14.08.2022
© Sputnik Андраник Казарян / Перейти в фотобанкВ ТЦ "Сурмалу" в Ереване произошёл взрыв
В ТЦ Сурмалу в Ереване произошёл взрыв - Sputnik Абхазия, 1920, 14.08.2022
© Sputnik Андраник Казарян
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Разбор завалов на месте взрыва в Ереване продолжается. Спасателям помогают добровольцы.
СУХУМ, 14 авг - Sputnik. Число погибших в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване увеличилось до двух, сообщает минздрав Армении.

"Спасатели извлекли из-под завалов тело одного человека. Число погибших в результате взрыва увеличилось до двух человек", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что ранения получили 60 человек, состояние 36 из них оценивается как средней тяжести, 22 человека выписаны из больницы.
Кроме того, по данным Sputnik Армения, без вести пропавшими считаются 20 человек.
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