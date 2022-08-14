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Число пострадавших из-за взрыва в Ереване выросло
Число пострадавших из-за взрыва в Ереване выросло
В воскресенье 14 августа в торговом центре "Сурмалу" в Ереване взорвался склад пиротехнических материалов. 14.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-14T16:00+0300
2022-08-14T16:00+0300
2022-08-14T16:07+0300
ереван
армения
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СУХУМ, 14 авг - Sputnik. Число пострадавших в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване достигло 51, сообщает МЧС Армении.Ранее сообщалось об одном погибшем и 26 раненых.По данным МЧС Армении, детонация пиротехники продолжается, спасатели и пожарные работают в усиленном режиме.На месте ЧП идут поисково-спасательные работы.
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ереван, армения, происшествия
Число пострадавших из-за взрыва в Ереване выросло
16:00 14.08.2022 (обновлено: 16:07 14.08.2022)
В воскресенье 14 августа в торговом центре "Сурмалу" в Ереване взорвался склад пиротехнических материалов.
СУХУМ, 14 авг - Sputnik. Число пострадавших в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване достигло 51, сообщает МЧС Армении.
Ранее сообщалось об одном погибшем и 26 раненых.
По данным МЧС Армении, детонация пиротехники продолжается, спасатели и пожарные работают в усиленном режиме.
На месте ЧП идут поисково-спасательные работы.