https://sputnik-abkhazia.ru/20220814/chislo-postradavshikh-iz-za-vzryva-v-erevane-vyroslo--1040928986.html

Число пострадавших из-за взрыва в Ереване выросло

Число пострадавших из-за взрыва в Ереване выросло

В воскресенье 14 августа в торговом центре "Сурмалу" в Ереване взорвался склад пиротехнических материалов. 14.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-14T16:00+0300

2022-08-14T16:00+0300

2022-08-14T16:07+0300

ереван

армения

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/0e/1040928827_0:46:1175:707_1920x0_80_0_0_bced2a61c0f4c9518b494d011883df53.jpg

СУХУМ, 14 авг - Sputnik. Число пострадавших в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване достигло 51, сообщает МЧС Армении.Ранее сообщалось об одном погибшем и 26 раненых.По данным МЧС Армении, детонация пиротехники продолжается, спасатели и пожарные работают в усиленном режиме.На месте ЧП идут поисково-спасательные работы.

ереван

армения

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ереван, армения, происшествия