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Дополнительное время: Полянский о возможностях Абхазии для сборов баскетболистов
Дополнительное время: Полянский о возможностях Абхазии для сборов баскетболистов
Тренер, руководитель детско-юношеского спортклуба "Логойс Баскет" из Белоруссии Олег Полянский в эфире радио Sputnik рассказал о потенциале Абхазии для... 14.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-14T16:01+0300
2022-08-14T16:01+0300
2022-08-14T16:02+0300
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Дополнительное время: Полянский о возможностях Абхазии для сборов баскетболистов
Дополнительное время: Полянский о возможностях Абхазии для сборов баскетболистов
В Абхазии на сборах находились 55 баскетболистов и их сопровождающих из Белоруссии. "Вас не надо ни с кем сравнивать. Колорит есть и в Испании, и в Италии, но, однозначно, по направлению развития, потенциал ваш просто сумасшедший. Нет слов! Когда находишься в этом климате, когда идет тренировочный процесс, а рядом море с хорошим песком. Мы живем рядом с пляжем Кяласур, и там просто шикарные виды", - сказал Полянский. Подробности слушайте в аудиофайле.
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Дополнительное время: Полянский о возможностях Абхазии для сборов баскетболистов
16:01 14.08.2022 (обновлено: 16:02 14.08.2022)
Тренер, руководитель детско-юношеского спортклуба "Логойс Баскет" из Белоруссии Олег Полянский в эфире радио Sputnik рассказал о потенциале Абхазии для проведения спортивных сборов.
В Абхазии на сборах находились 55 баскетболистов и их сопровождающих из Белоруссии.
"Вас не надо ни с кем сравнивать. Колорит есть и в Испании, и в Италии, но, однозначно, по направлению развития, потенциал ваш просто сумасшедший. Нет слов! Когда находишься в этом климате, когда идет тренировочный процесс, а рядом море с хорошим песком. Мы живем рядом с пляжем Кяласур, и там просто шикарные виды", - сказал Полянский.
Подробности слушайте в аудиофайле.