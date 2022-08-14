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Дополнительное время: Полянский о возможностях Абхазии для сборов баскетболистов

Дополнительное время: Полянский о возможностях Абхазии для сборов баскетболистов

Тренер, руководитель детско-юношеского спортклуба "Логойс Баскет" из Белоруссии Олег Полянский в эфире радио Sputnik рассказал о потенциале Абхазии для... 14.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-14T16:01+0300

2022-08-14T16:01+0300

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Дополнительное время: Полянский о возможностях Абхазии для сборов баскетболистов Дополнительное время: Полянский о возможностях Абхазии для сборов баскетболистов

В Абхазии на сборах находились 55 баскетболистов и их сопровождающих из Белоруссии. "Вас не надо ни с кем сравнивать. Колорит есть и в Испании, и в Италии, но, однозначно, по направлению развития, потенциал ваш просто сумасшедший. Нет слов! Когда находишься в этом климате, когда идет тренировочный процесс, а рядом море с хорошим песком. Мы живем рядом с пляжем Кяласур, и там просто шикарные виды", - сказал Полянский. Подробности слушайте в аудиофайле.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

подкасты, дополнительное время, абхазия, белоруссия, спорт, баскетбол, аудио