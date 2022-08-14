https://sputnik-abkhazia.ru/20220814/ekspeditsiya-gienos-kak-uchenye-otkopali-drevniy-gorod-v-ochamchyre-1040917199.html

Экспедиция Гиенос: как ученые откопали древний город в Очамчыре

Экспедиция Гиенос: как ученые откопали древний город в Очамчыре

В конце июля абхазские и российские ученые продолжили раскопки в античном городе Гиеносе, который они изучают уже четвертый год подряд. 14.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-14T14:57+0300

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Гиенос - единственный точно локализованный античный город. Диоскуриада и Питиунт пока не найдены.Гиенос был построен на трех холмах. Два холма, которые располагались в районе нынешнего Очамчырского морпорта, были исследованы еще в 20-30-х годах прошлого столетия.Археологи сейчас исследуют третий холм. Ранее на этом месте раскопал храм ученый, общественно-политический деятель Сергей Шамба.За четыре года исследований абхазские и российские ученые сделали немало важных находок. Это и плита с надписью на арамейском, языке Иисуса Христа, и капители из импортного каррарского мрамора, и свинцовый саркофаг, деревянная скоба седла. Находка последнего времени - бронзовая фигурка божества V века до нашей эры.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220813/gorod-na-trekh-kholmakh-chto-ischut-uchenye-v-antichnom-polise-v-ochamchye-1040906826.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220813/unikalnyy-gyuenos-raskopki-antichnogo-goroda-v-ochamchyre-1040893798.html

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