https://sputnik-abkhazia.ru/20220814/ekspeditsiya-gienos-kak-uchenye-otkopali-drevniy-gorod-v-ochamchyre-1040917199.html
Экспедиция Гиенос: как ученые откопали древний город в Очамчыре
Экспедиция Гиенос: как ученые откопали древний город в Очамчыре
В конце июля абхазские и российские ученые продолжили раскопки в античном городе Гиеносе, который они изучают уже четвертый год подряд. 14.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-14T14:57+0300
2022-08-14T14:57+0300
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Гиенос - единственный точно локализованный античный город. Диоскуриада и Питиунт пока не найдены.Гиенос был построен на трех холмах. Два холма, которые располагались в районе нынешнего Очамчырского морпорта, были исследованы еще в 20-30-х годах прошлого столетия.Археологи сейчас исследуют третий холм. Ранее на этом месте раскопал храм ученый, общественно-политический деятель Сергей Шамба.За четыре года исследований абхазские и российские ученые сделали немало важных находок. Это и плита с надписью на арамейском, языке Иисуса Христа, и капители из импортного каррарского мрамора, и свинцовый саркофаг, деревянная скоба седла. Находка последнего времени - бронзовая фигурка божества V века до нашей эры.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220813/gorod-na-trekh-kholmakh-chto-ischut-uchenye-v-antichnom-polise-v-ochamchye-1040906826.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220813/unikalnyy-gyuenos-raskopki-antichnogo-goroda-v-ochamchyre-1040893798.html
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видео, абхазия, раскопки, мультимедиа
Экспедиция Гиенос: как ученые откопали древний город в Очамчыре
В конце июля абхазские и российские ученые продолжили раскопки в античном городе Гиеносе, который они изучают уже четвертый год подряд.
Гиенос - единственный точно локализованный античный город. Диоскуриада и Питиунт пока не найдены.
Гиенос был построен на трех холмах. Два холма, которые располагались в районе нынешнего Очамчырского морпорта, были исследованы еще в 20-30-х годах прошлого столетия.
Археологи сейчас исследуют третий холм. Ранее на этом месте раскопал храм ученый, общественно-политический деятель Сергей Шамба.
За четыре года исследований абхазские и российские ученые сделали немало важных находок. Это и плита
с надписью на арамейском, языке Иисуса Христа, и капители из импортного каррарского мрамора, и свинцовый саркофаг
, деревянная скоба седла. Находка последнего времени - бронзовая фигурка божества V века до нашей эры.