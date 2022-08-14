https://sputnik-abkhazia.ru/20220814/nedetskie-istorii-shakaya-o-pomoschi-v-gudautskom-gospitale-vo-vremya-voyny-v-abkhazii----1040948690.html
Недетские истории: Шакая о помощи в гудаутском госпитале во время войны в Абхазии
Недетские истории: Шакая о помощи в гудаутском госпитале во время войны в Абхазии
"Недетские истории" - новый проект Sputnik Абхазия, где дети войны рассказывают о себе, о времени и воли к жизни. В первом выпуске история Руслана Шакая... 14.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-14T18:11+0300
2022-08-14T18:11+0300
2022-08-15T11:14+0300
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подкасты
отечественная война народа абхазии (1992-1993)
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Недетские истории: Шакая о помощи в гудаутском госпитале во время войны в Абхазии
Недетские истории: Шакая о помощи в гудаутском госпитале во время войны в Абхазии
14 августа - День памяти защитников Родины. В этот день в 1992 году началась Отечественной войны народа Абхазии. Под предлогом охраны железной дороги войска Госсовета Грузии вероломно вторглись на территорию Абхазии. Операция носила кодовое название "Меч". Отечественная война народа Абхазии длилась 413 дней и ночей. В ходе войны почти полностью была разрушена промышленность и курортная инфраструктура республики, нанесен невосполнимый ущерб науке, искусству и культуре. На защиту родины встали не только взрослые, но и дети, которые внесли свой посильный вклад в Победу.Недетские истории - новый проект Sputnik Абхазия, приуроченный к 30-летию начала Отечественной войны народа Абхазии. В нем дети войны рассказывают о себе, о времени и воли к жизни.
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подкасты, отечественная война народа абхазии (1992-1993), аудио
Недетские истории: Шакая о помощи в гудаутском госпитале во время войны в Абхазии
18:11 14.08.2022 (обновлено: 11:14 15.08.2022)
"Недетские истории" - новый проект Sputnik Абхазия, где дети войны рассказывают о себе, о времени и воли к жизни. В первом выпуске история Руслана Шакая, которому во время войны было 12 лет.
14 августа - День памяти защитников Родины. В этот день в 1992 году началась Отечественной войны народа Абхазии. Под предлогом охраны железной дороги войска Госсовета Грузии вероломно вторглись на территорию Абхазии. Операция носила кодовое название "Меч". Отечественная война народа Абхазии длилась 413 дней и ночей. В ходе войны почти полностью была разрушена промышленность и курортная инфраструктура республики, нанесен невосполнимый ущерб науке, искусству и культуре. На защиту родины встали не только взрослые, но и дети, которые внесли свой посильный вклад в Победу.
Недетские истории - новый проект Sputnik Абхазия, приуроченный к 30-летию начала Отечественной войны народа Абхазии. В нем дети войны рассказывают о себе, о времени и воли к жизни.