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Необъявленная война: хроника грузинского вторжения в Абхазию

Необъявленная война: хроника грузинского вторжения в Абхазию

14 августа 1992 года под предлогом охраны железной дороги войска Госсовета Грузии вероломно вторглись на территорию Республики Абхазия. 14.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-14T08:45+0300

2022-08-14T08:45+0300

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По официальной версии Тбилиси, введение войск было обусловлено охраной железной дороги на участке Псоу - Ингур. Ввод грузинских войск вызвал вооруженное противостояние, переросшее в кровопролитную грузино-абхазскую войну.План оккупации Абхазии под кодовым названием "Меч" был осуществлен через две недели после принятия Грузии в ООН.Война длилась 413 дней и завершилась поражением грузинских вооруженных сил.В ходе войны почти полностью была разрушена промышленность и курортная инфраструктура республики, нанесен невосполнимый ущерб науке, искусству и культуре.Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в инфографике информационного агентства Sputnik Абхазия.В инфографике использованы материалы из книги "Абхазия 1992-1993 годы. Хроника Отечественной войны" Рауфа Барцыц.

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