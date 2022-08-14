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Необъявленная война: хроника грузинского вторжения в Абхазию
Необъявленная война: хроника грузинского вторжения в Абхазию
14 августа 1992 года под предлогом охраны железной дороги войска Госсовета Грузии вероломно вторглись на территорию Республики Абхазия. 14.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-14T08:45+0300
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По официальной версии Тбилиси, введение войск было обусловлено охраной железной дороги на участке Псоу - Ингур. Ввод грузинских войск вызвал вооруженное противостояние, переросшее в кровопролитную грузино-абхазскую войну.План оккупации Абхазии под кодовым названием "Меч" был осуществлен через две недели после принятия Грузии в ООН.Война длилась 413 дней и завершилась поражением грузинских вооруженных сил.В ходе войны почти полностью была разрушена промышленность и курортная инфраструктура республики, нанесен невосполнимый ущерб науке, искусству и культуре.Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в инфографике информационного агентства Sputnik Абхазия.В инфографике использованы материалы из книги "Абхазия 1992-1993 годы. Хроника Отечественной войны" Рауфа Барцыц.
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Необъявленная война: хроника грузинского вторжения в Абхазию

08:45 14.08.2022 (обновлено: 09:19 14.08.2022)
© Sputnik Леон ГунияХроника Отечественной войны народа Абхазии
Хроника Отечественной войны народа Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 14.08.2022
© Sputnik Леон Гуния
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14 августа 1992 года под предлогом охраны железной дороги войска Госсовета Грузии вероломно вторглись на территорию Республики Абхазия.
По официальной версии Тбилиси, введение войск было обусловлено охраной железной дороги на участке Псоу - Ингур. Ввод грузинских войск вызвал вооруженное противостояние, переросшее в кровопролитную грузино-абхазскую войну.
План оккупации Абхазии под кодовым названием "Меч" был осуществлен через две недели после принятия Грузии в ООН.
Война длилась 413 дней и завершилась поражением грузинских вооруженных сил.
В ходе войны почти полностью была разрушена промышленность и курортная инфраструктура республики, нанесен невосполнимый ущерб науке, искусству и культуре.
Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в инфографике информационного агентства Sputnik Абхазия.
В инфографике использованы материалы из книги "Абхазия 1992-1993 годы. Хроника Отечественной войны" Рауфа Барцыц.
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