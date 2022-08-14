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Один человек погиб, 20 ранены в результате взрыва в ТЦ в Ереване
Один человек погиб, 20 ранены в результате взрыва в ТЦ в Ереване
Пожар в ТЦ "Сурмалу" в Ереване продолжается, его пытаются потушить 20 пожарных расчетов. 14.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-14T14:06+0300
2022-08-14T14:06+0300
2022-08-14T14:06+0300
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СУХУМ, 14 авг - Sputnik. Один человек погиб, 20 ранены в результате взрыва на ереванском рынке "Сурмалу", сообщает Sputnik Армения со ссылкой на предварительные данные МЧС.Днем 14 августа в ереванском торговом центре "Сурмалу" прогремел взрыв. После первого взрыва произошли повторные.
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происшествия, ереван, армения, в мире
Один человек погиб, 20 ранены в результате взрыва в ТЦ в Ереване
Пожар в ТЦ "Сурмалу" в Ереване продолжается, его пытаются потушить 20 пожарных расчетов.
СУХУМ, 14 авг - Sputnik. Один человек погиб, 20 ранены в результате взрыва на ереванском рынке "Сурмалу", сообщает Sputnik Армения со ссылкой на предварительные данные МЧС.
"Один погибший, 20 раненых после взрыва на ереванском рынке "Сурмалу", - говорится в сообщении Sputnik Армения в Telegram.
Днем 14 августа в ереванском торговом центре "Сурмалу" прогремел взрыв. После первого взрыва произошли повторные.