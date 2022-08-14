https://sputnik-abkhazia.ru/20220814/odin-chelovek-pogib-20-raneny-v-rezultate-vzryva-v-tts-v-erevane-1040926649.html

Один человек погиб, 20 ранены в результате взрыва в ТЦ в Ереване

Один человек погиб, 20 ранены в результате взрыва в ТЦ в Ереване

Пожар в ТЦ "Сурмалу" в Ереване продолжается, его пытаются потушить 20 пожарных расчетов. 14.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-14T14:06+0300

2022-08-14T14:06+0300

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СУХУМ, 14 авг - Sputnik. Один человек погиб, 20 ранены в результате взрыва на ереванском рынке "Сурмалу", сообщает Sputnik Армения со ссылкой на предварительные данные МЧС.Днем 14 августа в ереванском торговом центре "Сурмалу" прогремел взрыв. После первого взрыва произошли повторные.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, ереван, армения, в мире