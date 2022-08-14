https://sputnik-abkhazia.ru/20220814/politolog-rasskazal-na-skolko-chastey-mozhet-raspastsya-ukraina-1040922969.html

Политолог рассказал, на сколько частей может распасться Украина

Политолог рассказал, на сколько частей может распасться Украина

Политолог Дмитрий Астафьев рассказал, что объединяет США и Европу против России, а также, что может остаться от Украины после завершения российской... 14.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-14T12:16+0300

2022-08-14T12:16+0300

2022-08-14T12:16+0300

радио

подкасты спецоперация россии в донбассе

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Политолог рассказал, на сколько частей может распасться Украина Политолог рассказал, на сколько частей может распасться Украина

То, что останется от современной Украины после завершения спецоперации, распадется минимум на три части, не учитывая занятых Польшей территорий, считает кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев. Он рассказал Sputnik на русском, как будут выглядеть эти осколки Украины и действительно ли Европа выделит на их восстановление столько, сколько обещает. Астафьев также поделился мнением возможен ли раскол в отношениях США и ЕС, чем новая американская элита отличается от сформировавшейся в годы Холодной Войны.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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2022

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

подкасты спецоперация россии в донбассе, аудио