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Политолог рассказал, на сколько частей может распасться Украина
Политолог рассказал, на сколько частей может распасться Украина
Политолог Дмитрий Астафьев рассказал, что объединяет США и Европу против России, а также, что может остаться от Украины после завершения российской... 14.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-14T12:16+0300
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Политолог рассказал, на сколько частей может распасться Украина
Политолог рассказал, на сколько частей может распасться Украина
То, что останется от современной Украины после завершения спецоперации, распадется минимум на три части, не учитывая занятых Польшей территорий, считает кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев. Он рассказал Sputnik на русском, как будут выглядеть эти осколки Украины и действительно ли Европа выделит на их восстановление столько, сколько обещает. Астафьев также поделился мнением возможен ли раскол в отношениях США и ЕС, чем новая американская элита отличается от сформировавшейся в годы Холодной Войны.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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подкасты спецоперация россии в донбассе, аудио

Политолог рассказал, на сколько частей может распасться Украина

12:16 14.08.2022
Радио
Политолог рассказал, на сколько частей может распасться Украина
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Политолог Дмитрий Астафьев рассказал, что объединяет США и Европу против России, а также, что может остаться от Украины после завершения российской спецоперации.
То, что останется от современной Украины после завершения спецоперации, распадется минимум на три части, не учитывая занятых Польшей территорий, считает кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев. Он рассказал Sputnik на русском, как будут выглядеть эти осколки Украины и действительно ли Европа выделит на их восстановление столько, сколько обещает. Астафьев также поделился мнением возможен ли раскол в отношениях США и ЕС, чем новая американская элита отличается от сформировавшейся в годы Холодной Войны.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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