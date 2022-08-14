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Трое человек погибло из-за взрыва в Ереване
Трое человек погибло из-за взрыва в Ереване
По данным Sputnik Армения, без вести пропавшими считаются 20 человек. Спасатели будут работать всю ночь. 14.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-14T21:45+0300
2022-08-14T21:45+0300
2022-08-14T21:45+0300
ереван
армения
происшествия
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СУХУМ, 14 авг - Sputnik. Число погибших в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване увеличилось до трех, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС."Из-под завалов извлекли тело третьего погибшего", - сказал пресс-секретарь ведомства Айк Костанян.Ранее минздрав Армении заявил о 61 пострадавшем.По факту взрыва в ТЦ "Сурмалу" возбуждено уголовное дело. Причины взрыва не установлены, но производство ведется по 2 статьям: "нарушение правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлекшее по неосторожности смерть человека" и "нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщил представитель генпрокуратуры Армении Гор Абрамян.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ереван, армения, происшествия
Трое человек погибло из-за взрыва в Ереване
По данным Sputnik Армения, без вести пропавшими считаются 20 человек. Спасатели будут работать всю ночь.
СУХУМ, 14 авг - Sputnik
. Число погибших в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване увеличилось до трех, сообщает РИА Новости
со ссылкой на МЧС.
"Из-под завалов извлекли тело третьего погибшего", - сказал пресс-секретарь ведомства Айк Костанян.
Ранее минздрав Армении заявил о 61 пострадавшем.
По факту взрыва в ТЦ "Сурмалу" возбуждено уголовное дело. Причины взрыва не установлены, но производство ведется по 2 статьям: "нарушение правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлекшее по неосторожности смерть человека" и "нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщил представитель генпрокуратуры Армении Гор Абрамян.