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Трое человек погибло из-за взрыва в Ереване

Трое человек погибло из-за взрыва в Ереване

По данным Sputnik Армения, без вести пропавшими считаются 20 человек. Спасатели будут работать всю ночь. 14.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-14T21:45+0300

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ереван

армения

происшествия

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СУХУМ, 14 авг - Sputnik. Число погибших в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване увеличилось до трех, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС."Из-под завалов извлекли тело третьего погибшего", - сказал пресс-секретарь ведомства Айк Костанян.Ранее минздрав Армении заявил о 61 пострадавшем.По факту взрыва в ТЦ "Сурмалу" возбуждено уголовное дело. Причины взрыва не установлены, но производство ведется по 2 статьям: "нарушение правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлекшее по неосторожности смерть человека" и "нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщил представитель генпрокуратуры Армении Гор Абрамян.

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ереван, армения, происшествия