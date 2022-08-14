https://sputnik-abkhazia.ru/20220814/voyna-v-obektive-413-dney-borby-za-svobodu-abkhazii-1040898873.html

Война в объективе: 413 дней борьбы за свободу Абхазии

Война в объективе: 413 дней борьбы за свободу Абхазии

14 августа 1992 года началась Отечественная война народа Абхазии, вооруженные формирования Госсовета Грузии без объявления войны вторглись на территорию... 14.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-14T17:15+0300

2022-08-14T17:15+0300

2022-08-14T17:15+0300

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В первый же день войны председатель Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзинба объявил о всеобщей мобилизации. Началось формирование фронтов в трех направлениях: Гагрском, Гумистинском и Восточном.

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