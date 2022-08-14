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Война в объективе: 413 дней борьбы за свободу Абхазии
Война в объективе: 413 дней борьбы за свободу Абхазии
14 августа 1992 года началась Отечественная война народа Абхазии, вооруженные формирования Госсовета Грузии без объявления войны вторглись на территорию... 14.08.2022, Sputnik Абхазия
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В первый же день войны председатель Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзинба объявил о всеобщей мобилизации. Началось формирование фронтов в трех направлениях: Гагрском, Гумистинском и Восточном.
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фото , мультимедиа, абхазия, фото

Война в объективе: 413 дней борьбы за свободу Абхазии

17:15 14.08.2022
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14 августа 1992 года началась Отечественная война народа Абхазии, вооруженные формирования Госсовета Грузии без объявления войны вторглись на территорию Абхазии.
В первый же день войны председатель Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзинба объявил о всеобщей мобилизации. Началось формирование фронтов в трех направлениях: Гагрском, Гумистинском и Восточном.
© Foto / предоставлено музеем Боевой Славы

14 августа вооруженные войска Госсовета Грузии под предлогом охраны железной дороги вторглись в Абхазию. Началась Отечественная война народа Абхазии 1992-1993 годов.

14 августа вооруженные войска Госсовета Грузии под предлогом охраны железной дороги вторглись в Абхазию. Началась Отечественная война народа Абхазии 1992-1993 годов. - Sputnik Абхазия
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© Foto / предоставлено музеем Боевой Славы

14 августа вооруженные войска Госсовета Грузии под предлогом охраны железной дороги вторглись в Абхазию. Началась Отечественная война народа Абхазии 1992-1993 годов.

© Foto / фотоальбом "Аиааира"

В первый день войны грузинское войско остановили на Красном мосту в Сухуме.

В первый день войны грузинское войско остановили на Красном мосту в Сухуме. - Sputnik Абхазия
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© Foto / фотоальбом "Аиааира"

В первый день войны грузинское войско остановили на Красном мосту в Сухуме.

© Foto / предоставлено музеем Боевой Славы

Но 18 августа Сухум был захвачен грузинами, а 19 августа – Гагра.

Но 18 августа Сухум был захвачен грузинами, а 19 августа – Гагра. - Sputnik Абхазия
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© Foto / предоставлено музеем Боевой Славы

Но 18 августа Сухум был захвачен грузинами, а 19 августа – Гагра.

© Foto / из архива Музея Боевой Славы

5-6 октября Гагра была освобождена, но затем пошел ряд неудачных операций абхазской армии.

5-6 октября Гагра была освобождена, но затем пошел ряд неудачных операций абхазской армии. - Sputnik Абхазия
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© Foto / из архива Музея Боевой Славы

5-6 октября Гагра была освобождена, но затем пошел ряд неудачных операций абхазской армии.

© Foto / предоставлено музеем Боевой Славы

На 26 октября была запланирована операция по освобождению Очамчыры, закончившаяся неудачной попыткой высадки морского десанта абхазской армии.

На 26 октября была запланирована операция по освобождению Очамчыры, закончившаяся неудачной попыткой высадки морского десанта абхазской армии. - Sputnik Абхазия
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© Foto / предоставлено музеем Боевой Славы

На 26 октября была запланирована операция по освобождению Очамчыры, закончившаяся неудачной попыткой высадки морского десанта абхазской армии.

© Foto / Марина Барцыц

3 ноября - Первое Шромское наступление абхазских войск на левом участке Гумистинского фронта. Закончилось неудачно.

3 ноября - Первое Шромское наступление абхазских войск на левом участке Гумистинского фронта. Закончилось неудачно. - Sputnik Абхазия
6/25
© Foto / Марина Барцыц

3 ноября - Первое Шромское наступление абхазских войск на левом участке Гумистинского фронта. Закончилось неудачно.

© Фото : Фотоальбом "Аиааира"

30 ноября - освобождение села Куачара Очамчирского района.

30 ноября - освобождение села Куачара Очамчирского района. - Sputnik Абхазия
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© Фото : Фотоальбом "Аиааира"

30 ноября - освобождение села Куачара Очамчирского района.

© Foto / фотоальбом "Аиааира"

14 декабря грузинские войска сбили российский вертолет Ми-8, вывозивший жителей осажденного абхазского города Ткуарчал. Экипаж и 84 пассажира, среди которых было восемь беременных женщин и 35 детей, погибли.

14 декабря грузинские войска сбили российский вертолет Ми-8, вывозивший жителей осажденного абхазского города Ткуарчал. Экипаж и 84 пассажира, среди которых было восемь беременных женщин и 35 детей, погибли. - Sputnik Абхазия
8/25
© Foto / фотоальбом "Аиааира"

14 декабря грузинские войска сбили российский вертолет Ми-8, вывозивший жителей осажденного абхазского города Ткуарчал. Экипаж и 84 пассажира, среди которых было восемь беременных женщин и 35 детей, погибли.

© Foto / Фотоальбом "Аиааира"

5 января - Наступальная операция абхазской армии на Сухум. Закончилась неудачно.

5 января - Наступальная операция абхазской армии на Сухум. Закончилась неудачно. - Sputnik Абхазия
9/25
© Foto / Фотоальбом "Аиааира"

5 января - Наступальная операция абхазской армии на Сухум. Закончилась неудачно.

© Фото : Фотоальбом "Аиааира"

15 - 16 марта прошла наступательная операция абхазской армии на Сухум. Мартовское наступление закончилась неудачно, по разным данным, погибло 222 бойца абхазской армии, 23 считаются пропавшими без вести.

15 - 16 марта прошла наступательная операция абхазской армии на Сухум. Мартовское наступление закончилась неудачно, по разным данным, погибло 222 бойца абхазской армии, 23 считаются пропавшими без вести. - Sputnik Абхазия
10/25
© Фото : Фотоальбом "Аиааира"

15 - 16 марта прошла наступательная операция абхазской армии на Сухум. Мартовское наступление закончилась неудачно, по разным данным, погибло 222 бойца абхазской армии, 23 считаются пропавшими без вести.

© Foto / Фотоальбом "Аиааира"

26 апреля штурмовик Су-25 ВВС Грузии разбомбил Гудауту. В заявлении ВС Абхазии эта акция расценена как свидетельство прежнего стремления руководства Грузии "делать ставку на силовое решение проблемы грузино-абхазских взаимоотношений".

26 апреля штурмовик Су-25 ВВС Грузии разбомбил Гудауту. В заявлении ВС Абхазии эта акция расценена как свидетельство прежнего стремления руководства Грузии &quot;делать ставку на силовое решение проблемы грузино-абхазских взаимоотношений&quot;. - Sputnik Абхазия
11/25
© Foto / Фотоальбом "Аиааира"

26 апреля штурмовик Су-25 ВВС Грузии разбомбил Гудауту. В заявлении ВС Абхазии эта акция расценена как свидетельство прежнего стремления руководства Грузии "делать ставку на силовое решение проблемы грузино-абхазских взаимоотношений".

© Foto / Фотоальбом "Аиааира"

22-23 мая - грузинская сторона перебрасила на Гумистинский фронт около 500 наемников с Украины.

22-23 мая - грузинская сторона перебрасила на Гумистинский фронт около 500 наемников с Украины. - Sputnik Абхазия
12/25
© Foto / Фотоальбом "Аиааира"

22-23 мая - грузинская сторона перебрасила на Гумистинский фронт около 500 наемников с Украины.

© Foto / фотоальбом "Аиааира"

24 мая грузинская сторона сбила российский вертолет Ми-8 с гуманитарным грузом для блокированного Ткуарчала. Пять членов экипажа погибли.

24 мая грузинская сторона сбила российский вертолет Ми-8 с гуманитарным грузом для блокированного Ткуарчала. Пять членов экипажа погибли. - Sputnik Абхазия
13/25
© Foto / фотоальбом "Аиааира"

24 мая грузинская сторона сбила российский вертолет Ми-8 с гуманитарным грузом для блокированного Ткуарчала. Пять членов экипажа погибли.

© Foto / фотоальбом "Аиааира"

15-18 июня в Москве при посредничестве России прошел первый раунд абхазо-грузинских переговоров по выработке соглашения о прекращении огня.

15-18 июня в Москве при посредничестве России прошел первый раунд абхазо-грузинских переговоров по выработке соглашения о прекращении огня. - Sputnik Абхазия
14/25
© Foto / фотоальбом "Аиааира"

15-18 июня в Москве при посредничестве России прошел первый раунд абхазо-грузинских переговоров по выработке соглашения о прекращении огня.

© Foto / Фотоальбом "Аиааира"

2 июля началась наступательная операция абхазской армии на левом фланге Гумистинского фронта. В Тамыше высадился морской десант численностью 300 человек.

2 июля началась наступательная операция абхазской армии на левом фланге Гумистинского фронта. В Тамыше высадился морской десант численностью 300 человек. - Sputnik Абхазия
15/25
© Foto / Фотоальбом "Аиааира"

2 июля началась наступательная операция абхазской армии на левом фланге Гумистинского фронта. В Тамыше высадился морской десант численностью 300 человек.

© Фото : Архив

Десантники совместно с частями Восточного фронта взяли под контроль стратегическую трассу Очамчыра - Сухум, лишив противника возможности переброски войск на главном направлении.

Десантники совместно с частями Восточного фронта взяли под контроль стратегическую трассу Очамчыра - Сухум, лишив противника возможности переброски войск на главном направлении. - Sputnik Абхазия
16/25
© Фото : Архив

Десантники совместно с частями Восточного фронта взяли под контроль стратегическую трассу Очамчыра - Сухум, лишив противника возможности переброски войск на главном направлении.

© Фото : Фотоальбом "Аиааира"

27 июля в Сочи было подписано соглашение о прекращении огня и механизме контроля за его соблюдением.

27 июля в Сочи было подписано соглашение о прекращении огня и механизме контроля за его соблюдением. - Sputnik Абхазия
17/25
© Фото : Фотоальбом "Аиааира"

27 июля в Сочи было подписано соглашение о прекращении огня и механизме контроля за его соблюдением.

© Фото : Фотоальбом "Аиааира"

Столица Абхазии пострадала больше всего от военных действий, многие здания до сих пор несут на себе печать войны.

Столица Абхазии пострадала больше всего от военных действий, многие здания до сих пор несут на себе печать войны. - Sputnik Абхазия
18/25
© Фото : Фотоальбом "Аиааира"

Столица Абхазии пострадала больше всего от военных действий, многие здания до сих пор несут на себе печать войны.

© Фото : Фотоальбом "Аиааира"

16 сентября началась последняя наступательная операция абхазской армии по освобождению Сухума.

16 сентября началась последняя наступательная операция абхазской армии по освобождению Сухума. - Sputnik Абхазия
19/25
© Фото : Фотоальбом "Аиааира"

16 сентября началась последняя наступательная операция абхазской армии по освобождению Сухума.

© Foto / фотоальбом "Аиааира"

Одновременно с этим 16 сентября наступление началось и на Восточном фронте.

Одновременно с этим 16 сентября наступление началось и на Восточном фронте. - Sputnik Абхазия
20/25
© Foto / фотоальбом "Аиааира"

Одновременно с этим 16 сентября наступление началось и на Восточном фронте.

© Foto / Фотоальбом "Аиааира"

17 сентября - на Гумистинском фронте форсирована река Гумиста.

17 сентября - на Гумистинском фронте форсирована река Гумиста. - Sputnik Абхазия
21/25
© Foto / Фотоальбом "Аиааира"

17 сентября - на Гумистинском фронте форсирована река Гумиста.

© Foto / фотоальбом "Аиааира"

21-26 сентября - уличные бои в Сухуме, успешные операции на Очамчырском фронте.

21-26 сентября - уличные бои в Сухуме, успешные операции на Очамчырском фронте. - Sputnik Абхазия
22/25
© Foto / фотоальбом "Аиааира"

21-26 сентября - уличные бои в Сухуме, успешные операции на Очамчырском фронте.

© Фото : фотоальбом "Аиааира"

27 сентября освобождена столица Абхазии.

27 сентября освобождена столица Абхазии. - Sputnik Абхазия
23/25
© Фото : фотоальбом "Аиааира"

27 сентября освобождена столица Абхазии.

© Фото : фотоальбом "Аиааира"

30 сентября – освобождена вся Абхазия. Абхазский флаг установлен на Ингуре.

30 сентября – освобождена вся Абхазия. Абхазский флаг установлен на Ингуре. - Sputnik Абхазия
24/25
© Фото : фотоальбом "Аиааира"

30 сентября – освобождена вся Абхазия. Абхазский флаг установлен на Ингуре.

© Фото : фотоальбом "Аиааира"

30 сентября – День Победы и Независимости Абхазии.

30 сентября – День Победы и Независимости Абхазии. - Sputnik Абхазия
25/25
© Фото : фотоальбом "Аиааира"

30 сентября – День Победы и Независимости Абхазии.

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