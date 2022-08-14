Война в объективе: 413 дней борьбы за свободу Абхазии
14 августа вооруженные войска Госсовета Грузии под предлогом охраны железной дороги вторглись в Абхазию. Началась Отечественная война народа Абхазии 1992-1993 годов.
14 августа вооруженные войска Госсовета Грузии под предлогом охраны железной дороги вторглись в Абхазию. Началась Отечественная война народа Абхазии 1992-1993 годов.
В первый день войны грузинское войско остановили на Красном мосту в Сухуме.
В первый день войны грузинское войско остановили на Красном мосту в Сухуме.
Но 18 августа Сухум был захвачен грузинами, а 19 августа – Гагра.
Но 18 августа Сухум был захвачен грузинами, а 19 августа – Гагра.
5-6 октября Гагра была освобождена, но затем пошел ряд неудачных операций абхазской армии.
5-6 октября Гагра была освобождена, но затем пошел ряд неудачных операций абхазской армии.
На 26 октября была запланирована операция по освобождению Очамчыры, закончившаяся неудачной попыткой высадки морского десанта абхазской армии.
На 26 октября была запланирована операция по освобождению Очамчыры, закончившаяся неудачной попыткой высадки морского десанта абхазской армии.
3 ноября - Первое Шромское наступление абхазских войск на левом участке Гумистинского фронта. Закончилось неудачно.
3 ноября - Первое Шромское наступление абхазских войск на левом участке Гумистинского фронта. Закончилось неудачно.
30 ноября - освобождение села Куачара Очамчирского района.
30 ноября - освобождение села Куачара Очамчирского района.
14 декабря грузинские войска сбили российский вертолет Ми-8, вывозивший жителей осажденного абхазского города Ткуарчал. Экипаж и 84 пассажира, среди которых было восемь беременных женщин и 35 детей, погибли.
14 декабря грузинские войска сбили российский вертолет Ми-8, вывозивший жителей осажденного абхазского города Ткуарчал. Экипаж и 84 пассажира, среди которых было восемь беременных женщин и 35 детей, погибли.
5 января - Наступальная операция абхазской армии на Сухум. Закончилась неудачно.
5 января - Наступальная операция абхазской армии на Сухум. Закончилась неудачно.
15 - 16 марта прошла наступательная операция абхазской армии на Сухум. Мартовское наступление закончилась неудачно, по разным данным, погибло 222 бойца абхазской армии, 23 считаются пропавшими без вести.
15 - 16 марта прошла наступательная операция абхазской армии на Сухум. Мартовское наступление закончилась неудачно, по разным данным, погибло 222 бойца абхазской армии, 23 считаются пропавшими без вести.
26 апреля штурмовик Су-25 ВВС Грузии разбомбил Гудауту. В заявлении ВС Абхазии эта акция расценена как свидетельство прежнего стремления руководства Грузии "делать ставку на силовое решение проблемы грузино-абхазских взаимоотношений".
26 апреля штурмовик Су-25 ВВС Грузии разбомбил Гудауту. В заявлении ВС Абхазии эта акция расценена как свидетельство прежнего стремления руководства Грузии "делать ставку на силовое решение проблемы грузино-абхазских взаимоотношений".
22-23 мая - грузинская сторона перебрасила на Гумистинский фронт около 500 наемников с Украины.
22-23 мая - грузинская сторона перебрасила на Гумистинский фронт около 500 наемников с Украины.
24 мая грузинская сторона сбила российский вертолет Ми-8 с гуманитарным грузом для блокированного Ткуарчала. Пять членов экипажа погибли.
24 мая грузинская сторона сбила российский вертолет Ми-8 с гуманитарным грузом для блокированного Ткуарчала. Пять членов экипажа погибли.
15-18 июня в Москве при посредничестве России прошел первый раунд абхазо-грузинских переговоров по выработке соглашения о прекращении огня.
15-18 июня в Москве при посредничестве России прошел первый раунд абхазо-грузинских переговоров по выработке соглашения о прекращении огня.
2 июля началась наступательная операция абхазской армии на левом фланге Гумистинского фронта. В Тамыше высадился морской десант численностью 300 человек.
2 июля началась наступательная операция абхазской армии на левом фланге Гумистинского фронта. В Тамыше высадился морской десант численностью 300 человек.
Десантники совместно с частями Восточного фронта взяли под контроль стратегическую трассу Очамчыра - Сухум, лишив противника возможности переброски войск на главном направлении.
Десантники совместно с частями Восточного фронта взяли под контроль стратегическую трассу Очамчыра - Сухум, лишив противника возможности переброски войск на главном направлении.
27 июля в Сочи было подписано соглашение о прекращении огня и механизме контроля за его соблюдением.
27 июля в Сочи было подписано соглашение о прекращении огня и механизме контроля за его соблюдением.
Столица Абхазии пострадала больше всего от военных действий, многие здания до сих пор несут на себе печать войны.
Столица Абхазии пострадала больше всего от военных действий, многие здания до сих пор несут на себе печать войны.
16 сентября началась последняя наступательная операция абхазской армии по освобождению Сухума.
16 сентября началась последняя наступательная операция абхазской армии по освобождению Сухума.
Одновременно с этим 16 сентября наступление началось и на Восточном фронте.
Одновременно с этим 16 сентября наступление началось и на Восточном фронте.
17 сентября - на Гумистинском фронте форсирована река Гумиста.
17 сентября - на Гумистинском фронте форсирована река Гумиста.
21-26 сентября - уличные бои в Сухуме, успешные операции на Очамчырском фронте.
21-26 сентября - уличные бои в Сухуме, успешные операции на Очамчырском фронте.
27 сентября освобождена столица Абхазии.
27 сентября освобождена столица Абхазии.
30 сентября – освобождена вся Абхазия. Абхазский флаг установлен на Ингуре.
30 сентября – освобождена вся Абхазия. Абхазский флаг установлен на Ингуре.
30 сентября – День Победы и Независимости Абхазии.
30 сентября – День Победы и Независимости Абхазии.