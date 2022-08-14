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Войска России уничтожили в ДНР за сутки до 240 националистов
Войска России уничтожили в ДНР за сутки до 240 националистов
В ходе российской спецоперации на Украине уничтожены более ,3 тысячи украинских танков и других боевых бронемашин. 14.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-14T15:05+0300
2022-08-14T15:05+0300
2022-08-14T15:05+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 14 авг - Sputnik. В ДНР войска России уничтожили за сутки до 240 националистов, сообщает Минобороны."Высокоточными ударами ВКС России по пункту временной дислокации 66-й механизированной бригады в районе населенного пункта Дзержинск Донецкой народной республики уничтожено до 40 националистов и 9 единиц военной техники", - отметили в ведомстве.Кроме того, уточнили там, "сосредоточенными огневыми ударами по позициям 53-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Срибное Донецкой народной республики уничтожено до 200 националистов и 15 единиц военной техники".Также, по информации ведомства, в районах населенных пунктов Опытное и Первомайское ДНР более 200 военнослужащих 56-й мотопехотной бригады ВСУ отказались выполнять боевые задачи и самовольно оставили позиции из-за больших потерь.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1738 беспилотных летательных аппаратов, 365 зенитных ракетных комплексов, 4303 танка и других боевых бронированных машин, 798 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3298 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4888 единиц специальной военной автомобильной техники.
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россия, украина, днр
Войска России уничтожили в ДНР за сутки до 240 националистов
В ходе российской спецоперации на Украине уничтожены более ,3 тысячи украинских танков и других боевых бронемашин.
СУХУМ, 14 авг - Sputnik. В ДНР войска России уничтожили за сутки до 240 националистов, сообщает Минобороны.
"Высокоточными ударами ВКС России по пункту временной дислокации 66-й механизированной бригады в районе населенного пункта Дзержинск Донецкой народной республики уничтожено до 40 националистов и 9 единиц военной техники", - отметили в ведомстве.
Кроме того, уточнили там, "сосредоточенными огневыми ударами по позициям 53-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Срибное Донецкой народной республики уничтожено до 200 националистов и 15 единиц военной техники".
Также, по информации ведомства, в районах населенных пунктов Опытное и Первомайское ДНР более 200 военнослужащих 56-й мотопехотной бригады ВСУ отказались выполнять боевые задачи и самовольно оставили позиции из-за больших потерь.
В Минобороны также сообщили, что в ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ подавили украинский взвод реактивных систем залпового огня "Град", взвод орудий "Гиацинт-Б" и семь взводов гаубиц Д-30 в ДНР.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1738 беспилотных летательных аппаратов, 365 зенитных ракетных комплексов, 4303 танка и других боевых бронированных машин, 798 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3298 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4888 единиц специальной военной автомобильной техники.