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Заезд команды Абхазии в "Танковом биатлоне" на АрМИ-2022: трансляция завершена
Заезд команды Абхазии в "Танковом биатлоне" на АрМИ-2022: трансляция завершена
Соревнования "Танковый биатлон" проходят в воскресенье на подмосковном полигоне Алабино. Военнослужащие Минобороны Абхазии начинают свой заезд в 12:00. 14.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-14T13:43+0300
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Абхазские танкисты будут соревноваться в "Танковом биатлоне" на АрМИ-2022 с командами Таджикистана и Судана.В сегодняшнем заезде участвуют танкисты: командир танка лейтенант Хашба Роберт, механик-водитель лейтенант Ашуба Яшар, наводчик - оператор старший лейтенант Лагвилава Роман.В рамках армейских международных игр АрМИ-2022 семь команд из состава Вооруженных сил Абхазии участвуют в конкурсах "Танковый биатлон" в Алабино, "Эльбрусское кольцо" в Кабардино-Балкарии, "Снайперский рубеж" в Венесуэле, "Специальный рывок" в Сергиевом Посаде, "Военно-медицинская эстафета" в Санкт-Петербурге, "Армия культуры" и "Национальная кухня" в Алабино. Сборная Абхазии состоит из 80 человек. Команды вылетели из Сухумского аэропорта 3 августа самолетом ВКС России в Москву.
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Заезд команды Абхазии в "Танковом биатлоне" на АрМИ-2022: трансляция завершена
13:43 14.08.2022 (обновлено: 14:56 14.08.2022)
Соревнования "Танковый биатлон" проходят в воскресенье на подмосковном полигоне Алабино. Военнослужащие Минобороны Абхазии начинают свой заезд в 12:00.
Абхазские танкисты будут соревноваться в "Танковом биатлоне" на АрМИ-2022 с командами Таджикистана и Судана.
В сегодняшнем заезде участвуют танкисты: командир танка лейтенант Хашба Роберт, механик-водитель лейтенант Ашуба Яшар, наводчик - оператор старший лейтенант Лагвилава Роман.
В рамках армейских международных игр АрМИ-2022 семь команд из состава Вооруженных сил Абхазии участвуют в конкурсах "Танковый биатлон" в Алабино, "Эльбрусское кольцо" в Кабардино-Балкарии, "Снайперский рубеж" в Венесуэле, "Специальный рывок" в Сергиевом Посаде, "Военно-медицинская эстафета" в Санкт-Петербурге, "Армия культуры" и "Национальная кухня" в Алабино. Сборная Абхазии состоит из 80 человек. Команды вылетели из Сухумского аэропорта 3 августа самолетом ВКС России в Москву.