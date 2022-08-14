https://sputnik-abkhazia.ru/20220814/zaezd-komandy-abkhazii-v-tankovom-biatlone-na-armi-2022-pryamaya-translyatsiya-1040925774.html

Заезд команды Абхазии в "Танковом биатлоне" на АрМИ-2022: трансляция завершена

Заезд команды Абхазии в "Танковом биатлоне" на АрМИ-2022: трансляция завершена

Соревнования "Танковый биатлон" проходят в воскресенье на подмосковном полигоне Алабино. Военнослужащие Минобороны Абхазии начинают свой заезд в 12:00. 14.08.2022, Sputnik Абхазия

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Абхазские танкисты будут соревноваться в "Танковом биатлоне" на АрМИ-2022 с командами Таджикистана и Судана.В сегодняшнем заезде участвуют танкисты: командир танка лейтенант Хашба Роберт, механик-водитель лейтенант Ашуба Яшар, наводчик - оператор старший лейтенант Лагвилава Роман.В рамках армейских международных игр АрМИ-2022 семь команд из состава Вооруженных сил Абхазии участвуют в конкурсах "Танковый биатлон" в Алабино, "Эльбрусское кольцо" в Кабардино-Балкарии, "Снайперский рубеж" в Венесуэле, "Специальный рывок" в Сергиевом Посаде, "Военно-медицинская эстафета" в Санкт-Петербурге, "Армия культуры" и "Национальная кухня" в Алабино. Сборная Абхазии состоит из 80 человек. Команды вылетели из Сухумского аэропорта 3 августа самолетом ВКС России в Москву.

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